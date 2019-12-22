Зимнее солнцестояние 2019: как отмечают разные народы мира

Разные народы мира по-своему отмечают День зимнего солнцестояния, который проходит каждый год в декабре.

Этот день считается самым коротким и наиболее энергетическим в году. Считается, что 21 декабря завершается очередной год по солнечному календарю, а 22 декабря Солнце вновь рождается. OBOZREVATEL предлагает узнать, какое значение День зимнего солнцестояния имеет в разных странах.

Великобритания

День зимнего солнцестояния - Великобритания pixabay

Это событие традиционно отмечается возле каменного сооружения Стоунхендж. Еще в древние времена в этом месте проводили разные ритуалы, а ученые и по сегодняшний день не знают, как появилось это место. На День солнцестояния съезжаются последователи друидов и встречают возле Стоунхенджа восход солнца.

Исландия – Йоль

Йоль в Исландии

В переводе со скандинавского это слово означает "колесо". В Исландии верят в огромного йольского кота с огненными глазами. Непослушным детям и лентяям, не подготовившимся к зимнему солнцестоянию, обещают, что чудище явится в дом и съест ужин.

Китай – Дунчжи

Дунчжи в Китае unionrc

В Древнем Китае считали, что праздник связан с концепцией баланса Инь и Ян: начинается новый цикл и активизируется мужская сила природы. В Дунчжи принято вспоминать предков и делать им жертвенные подношения в виде ритуальных денег, а на севере страны готовят "пельмени зимнего солнцестояния".

Япония – Тодзи

Тодзи в Японии aminoapps

В этот день едят тыкву кабоча и принимают горячую ванну с цитрусами юзу. Этот обряд освежает тело и дух, защищает от болезней и бодрит.

Индия – Санкранти

Санкранти в Индии

Этот праздник посвящен богу Солнца Сурье. В ночь зажигаются костры. украшаются двери домов листьями манго, а на выметенных полах индийцы рисуют узоры цветной мукой. В центре рисунка — желтый цветок и кучка коровьего навоза. Уличные народные гуляния сопровождает колесница, украшенная цветочными гирляндами и флагами.

Иран – Шаб-э Ялда

Шаб-э Ялда в Иране ca-irnews

Принято собираться дома всей семьей и читать стихи. Стол украшают свечами, а едят арбузы, гранаты и орехи.

Ранее OBOZREVATEL публиковал гороскоп на 2020 год, а также подготовил лунный календарь на декабрь.

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