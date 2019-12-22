Зимнее солнцестояние 2019: как отмечают разные народы мира

Разные народы мира по-своему отмечают День зимнего солнцестояния, который проходит каждый год в декабре.
Этот день считается самым коротким и наиболее энергетическим в году. Считается, что 21 декабря завершается очередной год по солнечному календарю, а 22 декабря Солнце вновь рождается. OBOZREVATEL предлагает узнать, какое значение День зимнего солнцестояния имеет в разных странах.
Великобритания
День зимнего солнцестояния - Великобритания
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Это событие традиционно отмечается возле каменного сооружения Стоунхендж. Еще в древние времена в этом месте проводили разные ритуалы, а ученые и по сегодняшний день не знают, как появилось это место. На День солнцестояния съезжаются последователи друидов и встречают возле Стоунхенджа восход солнца.
Исландия – Йоль
Йоль в Исландии
В переводе со скандинавского это слово означает "колесо". В Исландии верят в огромного йольского кота с огненными глазами. Непослушным детям и лентяям, не подготовившимся к зимнему солнцестоянию, обещают, что чудище явится в дом и съест ужин.
Китай – Дунчжи
Дунчжи в Китае
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В Древнем Китае считали, что праздник связан с концепцией баланса Инь и Ян: начинается новый цикл и активизируется мужская сила природы. В Дунчжи принято вспоминать предков и делать им жертвенные подношения в виде ритуальных денег, а на севере страны готовят "пельмени зимнего солнцестояния".
Япония – Тодзи
Тодзи в Японии
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В этот день едят тыкву кабоча и принимают горячую ванну с цитрусами юзу. Этот обряд освежает тело и дух, защищает от болезней и бодрит.
Индия – Санкранти
Санкранти в Индии
Этот праздник посвящен богу Солнца Сурье. В ночь зажигаются костры. украшаются двери домов листьями манго, а на выметенных полах индийцы рисуют узоры цветной мукой. В центре рисунка — желтый цветок и кучка коровьего навоза. Уличные народные гуляния сопровождает колесница, украшенная цветочными гирляндами и флагами.
Иран – Шаб-э Ялда
Шаб-э Ялда в Иране
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Принято собираться дома всей семьей и читать стихи. Стол украшают свечами, а едят арбузы, гранаты и орехи.
Ранее OBOZREVATEL публиковал гороскоп на 2020 год, а также подготовил лунный календарь на декабрь.
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