Модные букеты к 8 марта: названы цветочные тренды 2020 года в Украине

Среди весенних трендов 2020 года – крашеные живые цветы и букеты в многослойной упаковке.

О модных тенденциях во флористике в преддверии 8 марта рассказала владелица компании "Украфлора", глава наблюдательного совета международного конкурса флористов "Ukraflora Cup", партнер ICSI CLINIC Елена Яловая в эфире ObozTV.

У каждого сезона свой цветок и свое настроение. Сегодня, конечно же, актуальны именно весенние цветы.

"Тюльпаны, нарциссы, гиацинты, сирень, пионы, ранункулюсы.... Все эти цветы вы можете найти в компании "Украфлора", – отметила Елена. – И, конечно же, лидер в любом случае – роза".

Упаковка может достаточно кардинально изменить вид любого подарка и цветы – не исключение.

"Сейчас в тренде букеты, оформленные с использованием большого количества бумаги и пленки. Но ведь цветы прекрасны сами по себе. Поэтому я – за экологичность, – прокомментировала эксперт. – Давайте будем помогать планете и покупать просто цветы".

Кроме сезонных, в тренде также окрашенные цветы.

"Красят хризантемы, тюльпаны, герберы, даже пионы и гортензии. Срок жизни такого необычного яркого цветка ничуть не короче обычного", – поделилась Елена Яловая.

Ранункулюсы многие любят за нежность и стойкость Bloomboxco

Международный женский день ассоциируется не только с цветами, но и с подарками. OBOZREVATEL разбирался, что лучше всего подарить на 8 Марта девушке, жене, маме, коллеге или учительнице.

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