Сретение Господне: как отмечать и что строго нельзя делать в праздник

15 февраля церковь отмечает Сретение Господне – один из самых древних православных праздников.

Так, его история уходит вглубь веков, поэтому со Сретением связано много разных традиций, обычаев и запретов. Подробнее о них расскажет OBOZREVATEL.

Сретение Господне pravmir.ru

Сретение Господне: история праздника

Сретение Господне – один из 12 главных (двунадесятых) праздников православной церкви. Сретение отмечают на 40-й день после рождения Иисуса Христа. Праздновать его начали с конца V века.

В этот день – сороковой по Рождестве Христовом – Пресвятая Богородица, следуя ветхозаветному закону, принесла Младенца Иисуса в иерусалимский храм, чтобы посвятить Его Богу.

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Когда Мария с Иосифом принесли Иисуса в храм, там их встретил седой старец Симеон, который ждал встречи с Господом уже много лет. Согласно Евангелию от Луки, Симеон был праведником и от Духа Святого был предсказано, что он сможет умереть лишь тогда, когда увидит Иисуса Христа.

Так и свершилось – Симеон мог получить теперь вечный покой. Перед смертью старец Симеон сообщил, что Младенец, которого он наконец увидел, призван к "служению спасения людей".

Сретение Господне 2020 pravmir.ru

Богословы трактуют смысл праздника Сретения так: в этот день в лице святого Симеона Ветхий Завет встречается с Новым – с христианством в облике маленького Иисуса. И уступает ему, уходя в прошлое, признавая торжество новых постулатов веры.

Сретение Господне: традиции

Главный из обычаев праздника Сретения – освящение свечей. По традиции, во время праздничного богослужения в церкви освящают свечи, после чего раздают их прихожанам. Такие свечи очень ценились, обязательно приносились домой и хранились в течение года.

Их еще называют "громничными" свечами. Издавна верили, что они способны оберегать дом от бури и смерча, поля – от града и буйного ветра, а людей – от удара молнии, болезней и сглаза. Свечи зажигали во время сильной непогоды, при сложных родах, приступах болезней.

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Еще одна важная традиция на Сретение Господне – освящение воды. Сретенская вода из храма ценилась наравне с крещенской. При этом воду не носили святить в церковь, а собирали с тающих сосулек. Ее использовали для лечения ран и внутренних болезней, от сглаза и колдовских чар, кропили ею чумаков перед походом и воинов перед боем, а также всех, кто надолго оставлял родной дом. Сретенской водой пасечники кропили ульи в начале сезона, также ею окропляли домашний скот после зимы во время первого выгона на пастбище.

Что нельзя делать на Сретение

В Сретение нельзя пропускать праздничную службу в храме, нужно хотя бы зайти, поставить свечу и помолиться.

Причем нельзя уходить из церкви без свечи – освященную сретенскую свечку бережно несут домой и хранят весь год.

Сретение Господне pravmir.ru

Под запретом в Сретение тяжелый физический труд, кроме того, который делается безвозмездно во благо других людей.

Нельзя скучать в Сретение, так как это радостный праздник, в который принято веселиться. Кроме того, категорически нельзя ругаться и ссориться: это может обернуться большими неприятностями.

Также не стоит отправляться в дальнюю дорогу, поскольку она может кончиться неожиданно и плохо.

Кроме того, говорят, что в Сретение нельзя класть деньги на кухонный стол, чтобы не отпугнуть удачу.

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Приметы в Сретение Господне

Какая погода на Сретение, такая и весна будет.

На Сретение зима с весной встречаются.

Сретение Господне Pinterest

Если небо усеяно звездами, то зима еще не собирается уступать свои права весне, и потепления в ближайшие дни можно не ждать.

Если, наоборот, звезд нет – весна будет очень ранней и теплой.

На Сретение пора начинать готовить семена к посеву.

На Сретение нужно хорошо накормить птицу, чтобы лучше неслась.

На Сретение пора выгонять скотину из хлева в загон.

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