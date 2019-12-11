Новогодние праздники вынуждают украинцев тратить очень много денег. Следует закупить подарки, приготовить угощения, украсить дом и подобрать себе праздничный наряд.

OBOZREVATEL подготовил ряд полезных советов, которые помогут подготовиться к Новому году и при этом потратить минимум денег.

Меню на Новый год

Чтобы несколько недель после Нового года не доедать "тазики" с салатами, тщательно подготовьте новогоднее меню заранее. Составьте список гостей и проведите опрос, сколько и чего готов съесть каждый.

Закуски на Новый год

Традиционную "шубу", бутерброды со шпротами и винегрет можно заменить закусками и нарезками. Удачным решением будет фруктовая или мясная тарелка.

Купите продукты заранее

В последние два декабрьских дня в магазинах и супермаркетах резко повышаются цены, а на кассах выстраиваются длинные очереди. Поэтому лучше покупать продукты в несколько этапов. Практически все, что нужно для праздничного стола, можно купить за одну-две недели до Нового года, например напитки и сладости, овощи и фрукты прекрасно дождутся праздника в холодильнике.

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Подарки на Новый год

Подарки на Новый год

Составьте виш-лист

Лучший способ сделать так, чтобы вам не дарили ненужных вещей – это создать виш-лист, список желаемых подарков. Уговорите и своих друзей сделать то же самое – так вы облегчите себе поиск и подбор подарков.

Не следует бояться, что виш-лист лишит удовольствия насладиться подарками-сюрпризами. Список можно сделать большим и неконкретным. Например, прописать только категории товаров и оставить дарителю пространство для выбора. Или же можно создать список нежелательных подарков – тогда ваши друзья будут точно знать, что не стоит вам дарить.

Тайный Санта

Если Новый год вы отмечаете в большой компании, то хорошая идея – анонимный обмен подарками, известный как "Тайный Санта" или "Секретный Санта". Правила Тайного Санты просты: все пишут свои имена на бумажках и кидают их в мешок, а затем каждый по очереди вытягивает имя того, кому будет дарить подарок. На новогодней вечеринке все подарки подписываются и кладутся под ёлку.

Сертификаты или еда в подарок

Пусть это не оригинально, зато такой вариант универсален. Разнообразные сертификаты на покупку в магазинах или же красиво упакованные лакомства всегда будут удачным подарком. В том случае, если вы готовите съедобный подарок, обязательно уточните предпочтения и наличие аллергий у того, кому он предназначен.

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Что надеть на Новый год

Очень часто Новый год празднуется несколько раз подряд в разных местах: отдельно с семьей, отдельно с друзьями и отдельно на работе. Если покупать на каждую вечеринку новый праздничный наряд, то можно разориться. К тому же, очень часто новогодняя одежда навсегда остается валяться в шкафу. Чтобы этого не произошло, есть несколько простых вариантов.

Обмен одеждой

Предложите друзьям, у которых такой же размер как и у вас, поменяться праздничными нарядами. Так вы точно не придёте на корпоратив в одном и том же два года подряд — и не потратите на это ни копейки.

Секонд-хенд

Если вы решили все же приобрести праздничный наряд, но не хотите тратить на это баснословные деньги – отправляйтесь на секонд-хенд. Там можно найти разнообразную праздничную одежду, а если повезет то и дизайнерский наряд. Кроме того, обратите внимание на многочисленные интернет-барахолки или соцсети, где немало групп по продаже б/у вещей.

Одежда напрокат

Деловой костюм, фрак или смокинг, и даже роскошное вечернее платье можно смело взять в аренду. Такой вариант прекрасно подойдёт тем, кто хочет выглядеть на Новый год ярко и дорого, но не желает переплачивать.

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