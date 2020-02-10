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10 февраля • обновлено в 19:09
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Собор Трех Святителей: что категорически нельзя делать 12 февраля

1.4т
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Православные христиане 12 февраля отмечают праздник Трех Святых, который также называют Собор Трех Святителей, или Трехсвятие.

В народе этот день называют еще праздником семейной святости. Об истории, традициях этого дня и о том, что нельзя делать 12 февраля, – читайте далее в материале OBOZREVATEL.

Праздник Трех Святых

Праздник Трех Святых

wikipedia.org

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Собор Трех Святителей: история праздника

В Собор Трех Святителей принято почитать вселенских учителей, которые формально завершили догмат о Святой Троице, – Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста.

История праздника относится к временам правления византийского императора Алексея I Комнина, когда в Константинополе шли дискуссии о первенстве между Отцами церкви.

Собор Трех Святителей

Собор Трех Святителей

pravlife.org

Тогда митрополиту Иоанну во сне явились сразу три святителя и велели установить общий день празднования их памяти, потому что все они одинаково равны перед Богом:

"Нет между нами ни первого, ни второго. Если ты ссылаешься на одного, то в том же согласны и оба других. Поэтому, повели тем, кто спорит из-за нас, прекратить споры, ибо как при жизни, так и после смерти, мы заботимся о том, чтобы привести к миру и единомыслию края Вселенной".

В Трехсвятие принято молиться Трем Святым

В Трехсвятие принято молиться Трем Святым

pravmir.ru

Собор Трех Святителей: традиции

В народе Собор Трех Святителей называют также праздником семейной святости, поскольку все три семьи святителей были очень верующими и воспитывали своих детей в любви и вере.

В Трехсвятие принято ходить церковь и молиться Трем Святым.

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Молитва Трем Святителям Василию Великому, Григорию Богослову и Иоанну Златоусту

О пресветлии светильницы Церкве Христовы, Василие, Григорие и Иоанне, светом православных догматов вся концы земли озарившии и мечем слова Божия хульных смущения и шатания ересей угасившии; припадающе к вашему милосердию, с верою и любовию из глубины души вопием: предстояще Престолу Пресвятыя, Единосущныя, Животворящия и Нераздельныя Троицы, за Нюже словом, писанием и житием добре подвизастеся и душы своя полагасте, всегда молитеся Ей, да укрепит и ны в Православии и единомыслии, и непоколебимем даже до смерти исповедании веры Христовы, и во вседушевнем послушании его Церкви Святей: да препояшет ны с высоты силою на вся невидимыя и видимыя враги наша: да соблюдет Церковь свою незыблему от неверия, суеверия, ересей и раскола; да дарует архипастырем нашим здравие, долгоденствие и во всем благое поспешение: пастырем нашим да подаст духовное трезвение и ревность о спасении пасомых, правителем суд и правду, воином терпение, мужество и одоление на враги, сирым и вдовицам заступление, болящим исцеление, юным благое в вере возрастание, старцам утешение, обидимым заступление, и всем вся ко временней и вечней жизни потребная, яко да в мире и покаянии, желанием спасения горяще, Господеви работающе, добрым подвигом подвизающеся, течение наше скончаем и сподобимся в Небеснем Царствии купно с вами всегда пети и славити Пресвятое и Великолепое Имя Отца, и Сына, и Святаго Духа во веки веков. Аминь.

Собор Трех Святителей: что категорически нельзя делать 12 февраля

pixabay.com

Что нельзя делать в Собор Трех Святителей

В праздник Трех Святых нельзя прясть, поэтому этот день еще называют "днем Трех Святителей, не прядут".

Кроме того, нужно стараться ни с кем не ругаться, избегать конфликтов, ругани и сквернословия. Также запрещается работать на земле.

Собор Трех Святителей: что категорически нельзя делать 12 февраля

фото: Григорий Беденко

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День Трех Святителей: приметы

Солнце садится в облака – к метели.

Красный месяц в День Трех Святителей – к сильным ветрам.

Если лесные животные подбираются ближе к людям, то морозы и метели еще продержатся долго.

Появление мышей на снегу – к скорому потеплению.

Собор Трех Святителей: что категорически нельзя делать 12 февраля

pixabay.com

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о запретах, традициях и истории Дня святого Валентина.

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Автор
Алина Мельник
Тема
Праздники
Место
Украина
Теги
традиции церковь религия праздник
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Николаев Олег
Николаев Олег
Кастрюлеголовым лишь бы ничего не делать. Любой повод превращают в выходной.
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