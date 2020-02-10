Собор Трех Святителей: что категорически нельзя делать 12 февраля

Православные христиане 12 февраля отмечают праздник Трех Святых, который также называют Собор Трех Святителей, или Трехсвятие.
В народе этот день называют еще праздником семейной святости. Об истории, традициях этого дня и о том, что нельзя делать 12 февраля, – читайте далее в материале OBOZREVATEL.
Праздник Трех Святых
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Собор Трех Святителей: история праздника
В Собор Трех Святителей принято почитать вселенских учителей, которые формально завершили догмат о Святой Троице, – Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста.
История праздника относится к временам правления византийского императора Алексея I Комнина, когда в Константинополе шли дискуссии о первенстве между Отцами церкви.
Собор Трех Святителей
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Тогда митрополиту Иоанну во сне явились сразу три святителя и велели установить общий день празднования их памяти, потому что все они одинаково равны перед Богом:
"Нет между нами ни первого, ни второго. Если ты ссылаешься на одного, то в том же согласны и оба других. Поэтому, повели тем, кто спорит из-за нас, прекратить споры, ибо как при жизни, так и после смерти, мы заботимся о том, чтобы привести к миру и единомыслию края Вселенной".
В Трехсвятие принято молиться Трем Святым
pravmir.ru
Собор Трех Святителей: традиции
В народе Собор Трех Святителей называют также праздником семейной святости, поскольку все три семьи святителей были очень верующими и воспитывали своих детей в любви и вере.
В Трехсвятие принято ходить церковь и молиться Трем Святым.
Молитва Трем Святителям Василию Великому, Григорию Богослову и Иоанну Златоусту
О пресветлии светильницы Церкве Христовы, Василие, Григорие и Иоанне, светом православных догматов вся концы земли озарившии и мечем слова Божия хульных смущения и шатания ересей угасившии; припадающе к вашему милосердию, с верою и любовию из глубины души вопием: предстояще Престолу Пресвятыя, Единосущныя, Животворящия и Нераздельныя Троицы, за Нюже словом, писанием и житием добре подвизастеся и душы своя полагасте, всегда молитеся Ей, да укрепит и ны в Православии и единомыслии, и непоколебимем даже до смерти исповедании веры Христовы, и во вседушевнем послушании его Церкви Святей: да препояшет ны с высоты силою на вся невидимыя и видимыя враги наша: да соблюдет Церковь свою незыблему от неверия, суеверия, ересей и раскола; да дарует архипастырем нашим здравие, долгоденствие и во всем благое поспешение: пастырем нашим да подаст духовное трезвение и ревность о спасении пасомых, правителем суд и правду, воином терпение, мужество и одоление на враги, сирым и вдовицам заступление, болящим исцеление, юным благое в вере возрастание, старцам утешение, обидимым заступление, и всем вся ко временней и вечней жизни потребная, яко да в мире и покаянии, желанием спасения горяще, Господеви работающе, добрым подвигом подвизающеся, течение наше скончаем и сподобимся в Небеснем Царствии купно с вами всегда пети и славити Пресвятое и Великолепое Имя Отца, и Сына, и Святаго Духа во веки веков. Аминь.
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Что нельзя делать в Собор Трех Святителей
В праздник Трех Святых нельзя прясть, поэтому этот день еще называют "днем Трех Святителей, не прядут".
Кроме того, нужно стараться ни с кем не ругаться, избегать конфликтов, ругани и сквернословия. Также запрещается работать на земле.
фото: Григорий Беденко
День Трех Святителей: приметы
Солнце садится в облака – к метели.
Красный месяц в День Трех Святителей – к сильным ветрам.
Если лесные животные подбираются ближе к людям, то морозы и метели еще продержатся долго.
Появление мышей на снегу – к скорому потеплению.
pixabay.com
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