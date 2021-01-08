Собор Пресвятой Богородицы: главные традиции и запреты праздника

В пятницу, 8 января, православные христиане отмечают Собор Пресвятой Богородицы. Этот день издавна считался особенно важным для женщин, поскольку посвящен он прославлению Божьей Матери.

OBOZREVATEL рассказывает о главных традициях праздника, его истории, приметах и запретах.

Собор Пресвятой Богородицы отмечается православной церковью на следующий день после Рождества Христова. Праздник был официально учрежден в 681 году на Шестом Вселенском соборе.

В этот день верующие с благодарственными и хвалебными песнями обращаются к Божьей матери, по воле Господа родившей Иисуса Христа. Также 8 января чтят память супруга Девы Марии святого Иосифа, предка Иисуса Христа по плоти царя Давида, а также "брата Господня", сына Иосифа от первого брака святого Иакова.

Праздник считался особенно важным для женщин – в этот день они навещали повитух, принимавших у них роды, угощали их хлебом и пирогами. Считалось, что это принесет счастье тому, кто дарит, а также легкие роды беременным.

Угощения приносили на освящение в церковь, часть оставляли в храме.

В этот день также молятся святому Давиду. Считается, что он покровительствует музыкантам, помогает побороть гнев и злобу.

В Собор Пресвятой Богородицы начинали колядовать и женские компании (в Рождество колядуют только мужчины).

Колядующих в это время обязательно нужно впустить в дом и одарить угощениями: считается, что это принесет семье счастье, достаток, мир и покой.

В некоторых регионах Украины до рассвета зажигали дидуха, прыгали через огонь и перегоняли домашних животных, поскольку считалось, что ночью "гуляют ведьмы".

Работать, особенно беременной женщине и ее супругу, даже в случае крайней необходимости, – считалось, что иначе у пары родится ребенок с физическим пороком: шестипалый, беспалый или с вросшими пальцами.

Заниматься рукоделием и какими-либо ремеслами.

Злиться, ругаться, спорить, сквернословить.

Вьюга и мороз – к холодному лету.

Снег липнет к рукам – к потеплению.

Ветер дует с севера – к стуже.

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