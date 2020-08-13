Шулики на Маковея: как приготовить вкусное лакомство на праздник

На праздник Маковея (или Медовый Спас), который православные христиане отмечают ежегодно 14 августа, украинцы любят выпекать традиционные блюда, чтобы сделать застолье разнообразным и особенным.

Поэтому в первый из трех Спасов хозяйкам рекомендуют приготовить шулики с маком. Это постный пшеничный корж, который ломают на кусочки и заливают водой с маком и медом или сахарным сиропом. О простых и интересных рецептах этого обрядового блюда пишет издание "Сегодня".

OBOZREVATEL предлагает подробнее узнать о традициях праздника, его истории, приметах и запретах.

Шулики на кефире с маком

Ингредиенты для коржей:

1 кг муки

2 яйца

2 стакана кефира или простокваши

1 ч.л. соды (с горкой)

щепотка соли

1,5-2 ст.л. сахара

немного масла

Ингредиенты для медово-маковой заправки:

200-250 г мака

0,5 стакана сахара

2 ст.л. меда

2 стакана охлажденной кипяченой воды

Приготовление:

Сначала замесить тесто для коржей. В большую миску насыпать 3/4 от общего количества муки. Перемешать ее с содой и солью, а затем вбить яйца. Добавить сахар и кефир, замесить тесто, при необходимости добавляя муку. Готовому тесту дать немного отдохнуть, а тем временем приготовить заправку. Для этого промытый (а можно и слегка проваренный) мак измельчить с сахаром в блендере. В воде растворить мед и соединить его с сахарно-маковой массой. Тесто разделить на несколько частей, раскатать каждую в круг, равный диаметру вашей сковороды. Слегка наколоть каждый корж вилкой и обжарить с двух сторон до готовности, каждый раз немного смазывая сковороду маслом. Готовые коржи слегка охладить, а затем разломать их на кусочки и залить медово-маковой заправкой. Шулики перед употреблением должны пропитаться этой смесью.

Шулики (иллюстрация) Vgorode.ua

OBOZREVATEL предлагает пересмотреть рецепты других блюд с маком.

Шулики медовые с маком

Ингредиенты для теста:

3 ст.л. сметаны

1 яйцо

2 ст.л. сахара

100 г растопленного масла или маргарина

мука

Ингредиенты для маковой заливки:

1 стакан мака

3/4 стакана сахара

2 стакана воды

Приготовление:

Растереть яйцо, сахар, сметану и масло. Постепенно добавляя муку, замесить тесто, не липнущее к рукам. Тонко раскатать тесто на листе пергамента, перенести на противень. Разрезать тесто на квадратики примерно 1,5х1,5 см. Каждый квадратик наколоть вилкой. Поставить противень с тестом в духовку, выпекать при 180 ºС до золотистого цвета. Тем временем взять небольшую кастрюльку, всыпать в нее мак и сахар, влить воду, поставить на огонь и готовить 5-7 минут, пока сахар не расплавится. Вынуть противень, переложить печенье в миску. Залить его горячей маковой смесью, перемешать и накрыть крышкой. Оставить на несколько часов (а лучше на ночь) пропитываться.

Шулики с маком (иллюстрация) Фото: Depositphotos

Шулики с медом

Ингредиенты для теста:

1 яйцо

70 г растопленного масла

1 ст.л. меда

пшеничная мука

Ингредиенты для заливки:

2 стакана мака

2 ст.л. меда

Приготовление:

Распарить мак в кипятке, а потом перетереть с помощью блендера или ступки до появления макового молочка. Перемешать с медом. Соединить в миске яйцо, растопленное масло и муку. Должно получится мягкое, не слишком крутое тесто. Раскатать его в довольно тонкий корж, испечь его в духовке или пожарить на сковороде. Готовые шулики поломать на кусочки и залить маково-медовой смесью.

Шулики медовые с маком (иллюстрация) скриншот YouTube

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Православная церковь Украины развенчала миф о том, что традиция освящать мак на праздник Маковея ушла от мучеников Маккавеев.