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Шулики на Маковея: как приготовить вкусное лакомство на праздник

Ольга Веркалец
Ольга Веркалец
Праздники
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Шулики с маком на праздник Маковея

Шулики с маком на праздник Маковея. Фото: ALLEKO/Depositphotos

На праздник Маковея (или Медовый Спас), который православные христиане отмечают ежегодно 14 августа, украинцы любят выпекать традиционные блюда, чтобы сделать застолье разнообразным и особенным.

Поэтому в первый из трех Спасов хозяйкам рекомендуют приготовить шулики с маком. Это постный пшеничный корж, который ломают на кусочки и заливают водой с маком и медом или сахарным сиропом. О простых и интересных рецептах этого обрядового блюда пишет издание "Сегодня".

OBOZREVATEL предлагает подробнее узнать о традициях праздника, его истории, приметах и запретах.

Шулики на кефире с маком

Ингредиенты для коржей:

  • 1 кг муки

  • 2 яйца

  • 2 стакана кефира или простокваши

  • 1 ч.л. соды (с горкой)

  • щепотка соли

  • 1,5-2 ст.л. сахара

  • немного масла

Ингредиенты для медово-маковой заправки:

  • 200-250 г мака

  • 0,5 стакана сахара

  • 2 ст.л. меда

  • 2 стакана охлажденной кипяченой воды

Приготовление:

  1. Сначала замесить тесто для коржей. В большую миску насыпать 3/4 от общего количества муки. Перемешать ее с содой и солью, а затем вбить яйца.

  2. Добавить сахар и кефир, замесить тесто, при необходимости добавляя муку.

  3. Готовому тесту дать немного отдохнуть, а тем временем приготовить заправку. Для этого промытый (а можно и слегка проваренный) мак измельчить с сахаром в блендере. В воде растворить мед и соединить его с сахарно-маковой массой.

  4. Тесто разделить на несколько частей, раскатать каждую в круг, равный диаметру вашей сковороды. Слегка наколоть каждый корж вилкой и обжарить с двух сторон до готовности, каждый раз немного смазывая сковороду маслом.

  5. Готовые коржи слегка охладить, а затем разломать их на кусочки и залить медово-маковой заправкой. Шулики перед употреблением должны пропитаться этой смесью.

Шулики (иллюстрация)

Шулики (иллюстрация) Vgorode.ua

OBOZREVATEL предлагает пересмотреть рецепты других блюд с маком.

Шулики медовые с маком

Ингредиенты для теста:

  • 3 ст.л. сметаны

  • 1 яйцо

  • 2 ст.л. сахара

  • 100 г растопленного масла или маргарина

  • мука

Ингредиенты для маковой заливки:

  • 1 стакан мака

  • 3/4 стакана сахара

  • 2 стакана воды

Приготовление:

  1. Растереть яйцо, сахар, сметану и масло. Постепенно добавляя муку, замесить тесто, не липнущее к рукам.

  2. Тонко раскатать тесто на листе пергамента, перенести на противень. Разрезать тесто на квадратики примерно 1,5х1,5 см. Каждый квадратик наколоть вилкой.

  3. Поставить противень с тестом в духовку, выпекать при 180 ºС до золотистого цвета.

  4. Тем временем взять небольшую кастрюльку, всыпать в нее мак и сахар, влить воду, поставить на огонь и готовить 5-7 минут, пока сахар не расплавится.

  5. Вынуть противень, переложить печенье в миску. Залить его горячей маковой смесью, перемешать и накрыть крышкой. Оставить на несколько часов (а лучше на ночь) пропитываться.

Шулики с маком (иллюстрация)

Шулики с маком (иллюстрация) Фото: Depositphotos

Шулики с медом

Ингредиенты для теста:

  • 1 яйцо

  • 70 г растопленного масла

  • 1 ст.л. меда

  • пшеничная мука

Ингредиенты для заливки:

  • 2 стакана мака

  • 2 ст.л. меда

Приготовление:

  1. Распарить мак в кипятке, а потом перетереть с помощью блендера или ступки до появления макового молочка. Перемешать с медом.

  2. Соединить в миске яйцо, растопленное масло и муку. Должно получится мягкое, не слишком крутое тесто.

  3. Раскатать его в довольно тонкий корж, испечь его в духовке или пожарить на сковороде.

  4. Готовые шулики поломать на кусочки и залить маково-медовой смесью.

Шулики медовые с маком (иллюстрация)

Шулики медовые с маком (иллюстрация) скриншот YouTube

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Православная церковь Украины развенчала миф о том, что традиция освящать мак на праздник Маковея ушла от мучеников Маккавеев.

Православный Спасрецептпраздник
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