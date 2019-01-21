Самые необычные праздники января: история и традиции

Помимо традиционных праздников, в январе также отмечают необычные и интересные дни, которые отличились чем-то оригинальным: Международный день "спасибо", Международный день объятий и Международный день без интернета.

День "спасибо" отмечают 11 января, день объятий – 21, а день без интернета – 27 числа. OBOZREVATEL расскажет читателям про эти праздники.

Международный день объятий (International Hug Day) был основан в США в 1986 году, но позже быстро распространился по всему миру. Считается, что инициаторами праздника являются студенты. Согласно традиции, заключить в дружеские объятия в этот день можно даже незнакомца.

Объятия eterra.info

По словам специалистов, почти все человеческие болезни имеют психологическую подоплеку. Человеку важно находиться в гармонии с собой и чувствовать тепло от окружающих, поэтому некоторые психологи назначают обнимания, как вид защиты от психосамотических болезней.

Почему важны объятия:

Объятия помогают высвобождению гормона окситоцина в организме,который помогает бороться со стрессом. Они помогают укрепить отношения между людьми. Укрепляют сосуды и сердце и понижают артериальное давление. Помогают преодолеть душевную и физическую боль. Повышают иммунитет. Объятия помогают просто расслабиться и почувствовать спокойствие. Помогают с решением психологических проблем детства.

Поздравляя человека нужно всего лишь его обнять, тем самым напоминая о его важности. Отметим, чтобы действительно увеличить уровень окситоцина в крови, надо обниматься с чувством, любовью, страстью, отдаваясь этому телесному виду контакта всем сердцем.

Международный День БЕЗ интернета (International Internet-Free Day) отмечается мировым интернет-сообществом ежегодно в последнее воскресенье января.

Мир без интернета vstretim-prazdnik.com

Его целью является полностью отвлечь людей от компьютеров и глобальной сети хотя бы на один день, чтобы прожить этот день исключительно в "реальном" мире и общаться с другими людьми "вживую".

Никто не оспаривает тот факт, что интернет стал для нас очень важной частью жизни, которая делает ее комфортнее и уютнее, но с годами День без интернета приобретает все большую распространенность, чтобы обратить внимание людей, что и в реальном мире есть много всего увлекательного и интересного.

Всемирный день "спасибо" учрежден решением ООН и ЮНЕСКО. Возникновение этого слова приписывается к XVI веку из словосочетания "спаси Бог", оно несет в себе идею благодарности. Впервые выражение "спасибо" было зафиксировано в словаре-разговорнике, изданном в Париже в 1586 году.

День "спасибо" hour24.ru

В некоторых странах этот день отмечают, проводя ярмарки, устраивая благотворительные акции, конкурсы и развлекательные мероприятия. В образовательных учреждениях говорят о важности благодарить близких, рассказывают о культурных традициях, этике, а также хороших манерах. Занимаются благотворительностью и благодарят друг друга теплыми словами и открытками.

Также в ряде стран существует даже традиция благодарить не только в личной жизни друг друга, но и в деловой. Например, разными способами (открытками, бонусными услугами и программами, приятными сувенирами) компании благодарят своих клиентов и партнеров.

Психологи считают, что слово "спасибо" обладает "магическими" свойствами, которые могут успокоить и согреть своей теплотой. Также оно положительно влияет на общее эмоциональное состояние и умственную деятельность человека. Выражение благодарности, по мнению специалистов, улучшает здоровье как адресату, так и выражающему свои чувства.ф

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