С Днем семьи 2020: поздравления, смс, видео и открытки
Украинский День семьи отмечается с 2012 года. Иллюстративное фото / Pixabay
В Украине 8 июля отмечается День семьи. Праздник был учрежден указом президента от 30 декабря 2011 года.
Специально для своих читателей OBOZREVATEL подготовил оригинальные поздравления с праздником: смс, стихи, прозу, картинки, открытки и видео.
С Днем семьи: смс, стихи и проза
Родину вашу у святковий час
Ми хочем щирим серцем привітати.
Нехай добро іде у вашу хату,
А все недобре оминає вас.
Хай діточок додасться у сім'ї,
На маму і на тата дуже схожих,
Хай їх охороняє Матір Божа,
А над колискою співають солов'ї.
Щоб дружно ви і весело жили,
Мов лебеді – завжди і всюди двоє,
Щоби добробут – повною рікою,
Й життєві радості до вас у дім пливли.
Щоби весна і літо, і зима,
Та осінь з ними тішили вам душу.
Ще побажати хочу я і мушу,
Чого і в світі білому нема.
***
Если взять
Любовь и верность,
К ним добавить
Чувство нежность,
Все умножить
На года,
То получится –
Семья!
***
Сім'я – це мама і тато,
Сім'я – це радісний сміх.
Сім'я – це дитинства етапи,
Сім'я – дорога в життя для всіх.
Бабулі, дідусі та онуки,
Братики, сестрички, Барбос...
Сім'я – це теплі руки
І фарбою вимазаний ніс.
У це свято сім'ї
Я вас від душі вітаю.
Нехай обходить вас негода...
Сім'ям всім я бажаю!
***
Нет ничего важнее в жизни
Родных людей, родной семьи,
Сегодня всем мы пожелаем,
Чтоб семьи берегли свои,
Любите близких, уважайте,
Дарите им свое тепло,
Вниманья больше уделяйте,
Ведь с ними вам так повезло!
***
Наші милі і любі, найкращі у світі,
Бажаємо щастя, даруємо квіти.
Щоб сонце і зорі плекали тепло,
І щоб завжди здоров’я було.
Щоб смутку не знали, ми просимо долі,
Добра вам і радості, рідні, доволі.
Бо людям для щастя багато не треба –
Сімейного затишку й мирного неба.
***
Пусть семья для каждого остается всегда на первом месте! Ведь настоящее счастье – это любить и быть любимым, чувствовать на себе заботу и поддержку родного человека. Пусть в каждом доме не умолкают детский смех и топот маленьких ножек. Пусть царит в вашем доме покой и мир!
***
В День сім'ї бажаю вам берегти своє домашнє вогнище осередок і не дозволяти йому згаснути. Любові та взаєморозуміння, терпіння і удачі, щастя і благополуччя, добра і посмішок! Зберігайте сімейний затишок і тепло, любіть один одного і даруйте ніжність.
***
Семья – один из самых важных этапов в жизни каждого человека, основа отношений, незаменимый источник поддержки и опоры. Я желаю вам в этот прекрасный праздник семьи крепкой любви, несокрушимой веры и заботы. Пусть ваш семейный очаг отличается значимым достатком и обилием нежных чувств к друг другу. Любите, балуйте друг друга, дорожите вашим гнездышком и наполняйте его маленькими чудесами в виде детишек.
Картинки и открытки к Украинскому Дню семьи
День семьи в Украине отмечается с 2012 года volynonline.com
Открытка в День семьи YouTube
Картинка с Днем семьи fakty.ua
День семьи: видео с поздравлениями
Как сообщал OBOZREVATEL, 8 июля также отмечается День Петра и Февронии – покровителей семьи и верности.
По материалам: pozdravok.ru, maximum.fm, pustunchik.ua.