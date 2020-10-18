С Днем работников пищевой промышленности 2020: лучшие поздравления и открытки
День работников пищевой промышленности в Украине отмечается ежегодно в третье воскресенье октября. В 2020 году эта дата приходится на 18 октября.
Праздник был учрежден в 1995 году соответствующим указом президента Леонида Кумы. В День пищевика OBOZREVATEL публикует поздравления в стихах и прозе, смс, картинки, открытки и видео.
С Днем работников пищевой промышленности: смс, стихи и проза
В день работников пищепрома
Я хочу от души пожелать,
Чтоб царило согласие дома,
На работе все было на "пять".
Чтобы вверх поднимались доходы,
И был дружным родной коллектив,
И здоровья на долгие годы,
И больших трудовых перспектив!
***
Нехай буде славен на століття
Працівник – харчовик.
Хай буде життя його легким,
Адже праця його велика.
Бажаємо щастя і тепла,
Хай Бог береже.
Робота буде хай мила,
Надійна, як граніт.
***
Ура трудягам пищепрома!
За то, что кормите народ,
Пускай достаток будет дома,
И в жизни крупно повезет!
Вы уставайте, но не очень,
И пусть зарплата подрастет,
Пусть на дворе дожди и осень,
А на душе весна цветет!
***
Для вас, трударі харчопрому,
Любов до прекрасного знайома.
Годувати народ – добра справа,
Щоб нація не схудла,
Була сита, була здорова,
Привітаю знову вас і знову!
***
Да будет славен на века
Работник – пищевик.
Пусть будет жизнь его легка,
Ведь труд его велик.
Желаем счастья и тепла,
Пусть Бог его хранит.
Работа будет пусть мила,
Надежна, как гранит.
***
Щиро вітаємо з професійним святом! Від вашої невтомної праці та професіоналізму залежить добробут і якість життя кожного українця. Міцного здоров'я, щастя, достатку та нових трудових звершень на благо всієї України.
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Поздравляю с Днем работников пищевой промышленности. Желаю натурального счастья и радости без ГМО, а также успехов в работе, отменных результатов и хороших идей. Пусть каждый день дарит улыбку и надежду, а также невероятный вкус больших побед.
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Хочемо від щирого серця привітати працівників харчової промисловості! Нехай необхідних інгредієнтів на виробництві буде в достатку і настрій завжди буде відмінним, щоб готувати з любов'ю якісні та смачні продукти!
Открытки и картинки ко Дню пищевика
Видео с поздравлениями
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее были названы 6 основных пищевых трендов 2020 года.
По материалам: pozdravok.ru.