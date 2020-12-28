С Днем кино: поздравления и открытки к празднику

В понедельник, 28 декабря, отмечается Международный день кино. Этот праздник, который отмечают все кинематографисты и любители кино, приурочен к годовщине презентации первого в истории платного киносеанса. Это произошло в 1895 году в Париже.

К празднику OBOZREVATEL подготовил поздравления в стихах и прозе, открытки, картинки и видео.

З Міжнародним днем кіно,

Життя кращим робить воно.

Щоб життя було різноманітним,

Дивіться більше фільмів різних.

Нехай кіно вам допомагає

І настрій піднімає.

Нехай нам сил додасть воно.

Ура і хай живе кіно!

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С Международным днем кино

Я вас сегодня поздравляю,

Красивых фильмов интересных,

Удачных лент вам пожелаю.

Выходят пусть шедевры только

И ждут награды мировые,

Пусть ждет успех и процветание,

Успехи ждут пускай большие.

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З Днем кіно тебе я вітаю!

Це свято важливе, як не глянь.

Нехай кіно гарне знімають

Про добро, про дружбу та кохання.

Нехай поменше буде на екрані

Горя, болю, жорсткості та зла.

Кожен фільм нехай буде гарним

Тим, що багато в ньому добра.

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Поздравляю с Днем кино и желаю, чтобы каждый день твоей жизни был таким же ярким, захватывающим и прекрасным, как эпизод из доброго фильма, чтобы кинолента твоей истории состояла только из кадров счастья и любви, эпизодов радости и успеха. И пусть любимое кино всегда поможет взбодриться, найти ответ и просто расслабиться.

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У Міжнародний день кіно від щирого серця бажаю цікавих сюжетів на екранах і в житті, захоплюючих історій і чудових кінокартин, веселих переглядів і відмінного настрою, доброї удачі та високої моралі.

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Вітаю з Днем кіно і хочу побажати великих чудес у житті, щасливих сюжетів, кадрів удачі та успіху, кохання та веселощів, щирих емоцій і приголомшливих відчуттів, незабутніх вражень і добрих кінофільмів, що дарують надію і чудовий настрій.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее были названы 10 лучших рождественских эпизодов из популярных сериалов. Также был опубликован список из 10 романтических фильмов для зимних вечеров.

По материалам: pozdravok.ru.