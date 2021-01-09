С днем ангела Степана: поздравления, картинки и открытки

Обладатели имени Степан в субботу, 9 января, отмечают свой день ангела: церковь в эту дату чтит память их святого покровителя – апостола от семидесяти Стефана Первомученика.

OBOZREVATEL подготовил поздравления к именинам и пожелания в стихах и прозе, смс, открытки, картинки и видео.

Мы тебя хотим поздравить,

Пожелать тебе, Степан,

Чтобы ты отдыхал почаще

И объездил много стран,

Чтоб на все свои вопросы

Ты ответы находил,

Чтоб в семье все было гладко,

Чтоб всегда ты счастлив был!

***

Добрий ангел торкнувся крилом тебе,

І з іменинами тихесенько привітав,

І ми тобі бажаємо щастя, радості, тепла,

Дотримуйся, Степан, життєвих правил.

Нехай удача поряд крокує,

Нехай друзі надійними будуть,

Нехай в душі завжди співає весна,

Будь впевненим в собі! Многая літа!

***

Пусть добрый ангел тебя хранит,

Пускай удача не проходит мимо,

Пусть счастье к тебе тянется, как магнит,

Пусть жизнь покажется малиной.

Пусть каждый день твой в праздник превратится,

Пусть все задуманное свершится,

С именинами тебя поздравляем,

Всего наилучшего искренне желаем.

***

Дорогий Степане, вітаю тебе з днем ангела. Бажаю тобі великих успіхів, благополучної діяльності, занять до душі, чудових друзів, завжди гарного настрою та відмінного здоров'я.

***

Дорогой Степа, от всего сердца тебя поздравляю и хочу пожелать жить без сомнений и печали, успешно работать во всех сферах, искренне любить и заботиться о близких, мечтать о сокровенном и стремиться к своим целям.

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Степане, вітаю з днем ангела. Бажаю тобі не зупинятися на досягнутих успіхах і завжди стрімко йти назустріч своїм бажанням. Оптимізму, доброго здоров'я, міцного кохання, ентузіазму і вічного кохання.

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Вітаю тебе, Степане. Хочу побажати бути сміливим, талановитим, єдиним і неповторним для своїх близьких, процвітаючим у будь-яких справах, абсолютно впевненим у своєму успіху, непереможним в кожному бою.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что нельзя делать в Степанов день 9 января. Святой Стефан Первомученик издавна считался покровителем домашних животных. Он был первым христианским мучеником: за проповедование слова Божьего его побили камнями.

По материалам: pozdravok.ru, pozdravik.ru.