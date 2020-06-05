С Днем ангела Марии: трогательные поздравления с праздником

В пятницу, 5 июня, православная церковь почитает память мученицы Марии Неизвестной, которая была убита в 1919 году карательным отрядом Красной армии. В этот день были обретены ее святые мощи.

Также 5 июня обладательницы имени Мария отмечают свои именины. К празднику OBOZREVATEL предлагает оригинальные поздравления в стихах и прозе, смс, видео и картинки.

С Днем ангела Марии facedobra.com

С Днем ангела Марии: смс, стихи и проза

Вітаю з іменинами Марії,

Бажаю хай здійсняться заповітні мрії,

Чого не вистачає – хай прибуде,

Нехай в житті усе, що треба, буде!

У домі хай поселиться достаток,

Хай в вазу ставить "хтось" завжди букет ромашок,

Хай буде добра доля та кохання,

Щаслива усмішка і ввечері, і зрання!

***

Именины Марии 2020 otkritkiok.ru

Пусть солнце тебе ярче засияет,

Пусть радостью блестят сейчас глаза,

День именин твоих, Машуня, наступает,

Пускай во всем тебе помогут небеса.

Нужды и бедности сто лет тебе не знать,

С днем именин тебя сердечно поздравляю,

Пусть ангел помощь свою шлет и благодать,

Отметь свой праздник, ведь важнее не бывает.

***

Поздравления с Днем ангела Марии otkritkiok.ru

Маша, день твой наступил,

Он днем ангела зовется,

В этот праздник много сил

Пусть с небес в тебя вольется.

***

День ангела Марии shlyahta.com.ua

Машенька, Марія,

Ніжно тебе вітаю

І любові побажаю!

Щоб життя любила,

Щоб не сумувала!

У житті тобі щастя

Тепла безмежного,

Щоб йшла по життю

Просто і легко.

***

Открытка с Днем ангела Марии otkritkiok.ru

Дорогая Машенька, пусть жизнь твоя полна будет чудесных и ярких мгновений, пусть судьба твоя подарит тебе счастье и любовь. Поздравляю тебя и искренне желаю беречь самое дорогое и добиваться самого важного.

***

Наша мила й прекрасна Маріє! Нехай любов і доброта завжди будуть у твоєму житті. Залишайся такою ж гарною та ніколи не опускай рук. Бажаємо, щоб життя справедливо обдарувало тебе успіхом, тому що ти найчудовіша, найдобріша і найдивовижніша людина.

Картинки в День ангела Марии

Картинки ко Дню ангела Марии maximum.fm

Гифка с Днем ангела Марии otkritkiok.ru

Анимационная открытка с Днем ангела Марии otkritkiok.ru

С именинами Марии otkritkiok.ru

Именины Марии: видео с поздравлениями

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, какие православные праздники отмечаются в июне 2020 года.

По материалам: pozdravok.ru, pozdravik.ru, maximum.fm.

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