Пятница 13-е: главные суеверия и что нельзя делать в этот день
Суеверные люди считают пятницу 13-го несчастливым днем, который может принести множество неудач.
Некоторые в этот день и вовсе стараются не выходить из дома, чтобы избежать неприятностей. О главных приметах и запретах пятницы 13-го рассказывает OBOZREVATEL.Что нельзя делать в пятницу 13-го
Начинать новые дела и проекты.
Отправляться в дальнюю дорогу: согласно суевериям, есть риск не вернуться назад. Не рекомендуется даже садиться за руль.
Брать кредит.
Играть свадьбу – это считается дурной приметой, которая значит, что семья будет несчастлива.
Сажать растения – это неудачный день для посадки.
Покупать или продавать недвижимость.
Стричь ногти и волосы.
Черный кот или человек с пустыми ведрами, переходящие человеку дорогу, – к неприятностям.
Существуют еще довольно необычные суеверия, которые запрещают в этот день:
стоять под лестницей;
надевать одежду коричневого цвета;
перестилать постель;
чертыхаться и говорить слово "свинья";
красить волосы в рыжий цвет;
оглядываться и возвращаться назад, даже если вы что-то забыли, уходя из дома или с работы;
долго смотреть в зеркало, особенно перед сном.
Посвятить день отдыху, сну, релаксации.
Настраиваться на позитив.
Уделить время неинтенсивным физическим нагрузкам: сходить в бассейн, попрыгать на скакалке и т.д.
Носить одежду ярких цветов – это поднимет настроение.
Стоит ли придерживаться суеверий – каждый решает сам. Но что действительно психологи не советуют делать – это бояться пятницы 13-го и думать о плохом. Этот день рекомендуется посвятить только хорошим мыслям.
Как сообщал OBOZREVATEL, днем, который послужил появлению суеверий, связанных с пятницей 13-го, считается 13 октября. В этот день в 1307 году по приказу короля Франции Филиппа IV были арестованы и подвергнуты пыткам тысячи рыцарей Ордена тамплиеров.