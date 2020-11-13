Пятница 13-е: главные суеверия и что нельзя делать в этот день

Суеверные люди считают пятницу 13-го несчастливым днем, который может принести множество неудач.

Некоторые в этот день и вовсе стараются не выходить из дома, чтобы избежать неприятностей. О главных приметах и запретах пятницы 13-го рассказывает OBOZREVATEL.

Начинать новые дела и проекты.

Отправляться в дальнюю дорогу: согласно суевериям, есть риск не вернуться назад. Не рекомендуется даже садиться за руль.

Брать кредит.

Играть свадьбу – это считается дурной приметой, которая значит, что семья будет несчастлива.

Сажать растения – это неудачный день для посадки.

Покупать или продавать недвижимость.

Стричь ногти и волосы.

Черный кот или человек с пустыми ведрами, переходящие человеку дорогу, – к неприятностям.

Существуют еще довольно необычные суеверия, которые запрещают в этот день:

стоять под лестницей;

надевать одежду коричневого цвета;

перестилать постель;

чертыхаться и говорить слово "свинья";

красить волосы в рыжий цвет;

оглядываться и возвращаться назад, даже если вы что-то забыли, уходя из дома или с работы;

долго смотреть в зеркало, особенно перед сном.

Посвятить день отдыху, сну, релаксации.

Настраиваться на позитив.

Уделить время неинтенсивным физическим нагрузкам: сходить в бассейн, попрыгать на скакалке и т.д.

Носить одежду ярких цветов – это поднимет настроение.

Стоит ли придерживаться суеверий – каждый решает сам. Но что действительно психологи не советуют делать – это бояться пятницы 13-го и думать о плохом. Этот день рекомендуется посвятить только хорошим мыслям.

Как сообщал OBOZREVATEL, днем, который послужил появлению суеверий, связанных с пятницей 13-го, считается 13 октября. В этот день в 1307 году по приказу короля Франции Филиппа IV были арестованы и подвергнуты пыткам тысячи рыцарей Ордена тамплиеров.