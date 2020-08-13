ПЦУ развенчала главный миф о Маковее

Православная церковь Украины развенчала миф о том, что традиция освящать мак на праздник Маковея пошла от мучеников Маккавеевих.

Как сообщает ПЦУ в Facebook, 14 августа в храмах можно увидеть людей с корзинами спелых плодов, букетами из трав, цветов и мака – их еще называют "маковейчики".

"Этот день народная традиция именует Маковеем, а Церковь молитвенно чтит память семи мучеников Маккавеевих. Несмотря на созвучность этих названий с маком, традиция его освящения никак не связана с мучениками и появилась на много веков позже, чем жили братья Маккавеевые", – говорится в сообщении.

Семь ветхозаветных мучеников: братья Авим, Антонин, Гурий, Елеазар, Евсевон, Алим и Маркелл, их мать Соломония и наставник Елеазар жили во II веке до Рождества Христова – во времена правления жестокого сирийского царя Антиоха. Запугиванием и гонениями он пытался заставить евреев отступиться от предписаний закона Божия. Однако никакие проявления земной власти или применение силы не могли заставить праведников поклоняться языческим идолам.

Поэтому братья были казнены вместе со своим наставником Елеазаром, а сердце их матери остановилось во время молитвы над их телами. Святые мученики получили имя Маккавеевих, что в переводе с арамейского означает "молот". Это слово только фонетически вроде украинского "Маковея", или "веять мак".

Зато традиция освящения мака появилась на украинских землях из-за того, что он созревал именно в августе – в пору плодородия и жатвы. Желая выразить свою благодарность Богу за эти земные дары, люди начали приносить на освящение первые плоды, а с ними душистые травы, цветы, мед и мак.

"Церковь не осуждает эту традицию, которая напоминает нам об обязанности быть благодарными Богу за все дары, которые взрастила земля нам во благо, но подчеркивает, что исцеляет и освящает нас только благодать Божия, по искренности нашей веры и по молитве. Возьмем в этом пример со святых мучеников Маккавеевих и помним, что сила может только покорять, а вера становится источником борьбы и бесстрашия", – подчеркнули в ПЦУ.

Скрин Facebook

Скрин Facebook

Напомним, Медовый Спас отмечается ежегодно 14 августа. В 2020 году праздник приходится на пятницу. Другие названия – Первый Спас, или Маковей.

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