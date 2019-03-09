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/Праздники

Прощеное воскресенье-2019: как правильно просить прощения

6.2тЧитать материал на украинском

Прощеное воскресенье приходится на последний день Масленицы, то есть в 2019 году оно начинается 10 марта 2019.

Уже с 11 марта начинается Великий пост, который в христианском мире нужно выдержать, чтобы стать на путь, который ведет ближе к Господу. OBOZREVATEL выяснил, как правильно нужно просить прощения в этот день.

В этот день важно закрыть все обиды. То есть не формально попросить прощения, и искренне попросить прощения у всех, кого вы могли случайно или нарочно обидеть. Только после того, как человек будет уверен в чистых намерениях, он сможет с девственной совестью приступить к Великому посту.

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Прощения у близких и знакомых нужно просить вслух: "Бог простит, меня прости" или "Бог простит, и я прощаю".

Прощеное воскресенье-2019: как правильно просить прощения

pixabay

Это нужно делать до самой ночи. При чем христиане считают, что нельзя употреблять мясо, но другая пища разрешена. Мысли должны быть чистыми. Жаловаться из ругаться нельзя.

Именно Прощенное воскресенье является периодом для того, чтобы простить обидчиков. Этот обычая является настолько древним, что даже древние славяне подходили к этому очень ответственно и раскаивались.

Как сообщал OBOZREVATEL, Прощенное воскресение отмечается за один день до Великого поста. Как это правильно делать, и каковы традиции праздника - читайте тут.

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Тема
Масленица
Место
Украина
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