Приметы и праздники 5 января 2020: что нельзя делать в этот день

5 января отмечается Разгрузочный день и День бойскаута. А в православии 5 января – Федулов день, в народе известен под названием Федул Зимний.

OBOZREVATEL предлагает читателям узнать, какие народные приметы существуют, а также, что нельзя делать в этот день.

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5 января принято вспоминать десятерых священномучеников Критских во главе с Федулом, а также епископа Нифонта, который защищает от темной силы.

Крестьяне в этот день пекли печенье в виде коров, домашних птиц, овец, заворачивали его в полотенце и прятали до 7 января – для защиты от сглаза и нечисти.

Также в этот день хозяйки старались наводить порядок в доме.

Федулов день nashemisto.dp.ua

Федулов день: приметы

Снег с сильным ветром 5 января – июль будет дождливым;

Каков Федул – такова и погода в ноябре;

Кошка на Федула ищет теплое место – скоро будут сильные морозы;

Если на Федула ветрено – к хорошему урожаю;

Если получить травму сегодня – хворь надолго свалит;

В Федулов день нужно запереться на семь замков, иначе нечисть в дом залетит.

vashipitomcy.ru

Федулов день: что нельзя делать

Нельзя ругать детей, иначе в течение года их будут недолюбливать, постоянно кричать и гонять отовсюду;

Работать с острыми предметами. Ведь считалось, что любая рана будет очень долго заживать. Кроме того, к поранившемуся человеку начинали "липнуть" другие болезни;

Нельзя подшивать подол – жизнь сам себе укорачиваешь;

Бить кого-то – забирать у битого человека годы, а тот, кто бьет – грех на душу берет.

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