Главная Новости
5 января • обновлено в 09:53
МоваЯзык
Шоу Кияни

/ Праздники

Приметы и праздники 5 января 2020: что нельзя делать в этот день

614
Читать материал на украинском

5 января отмечается Разгрузочный день и День бойскаута. А в православии 5 января – Федулов день, в народе известен под названием Федул Зимний.

OBOZREVATEL предлагает читателям узнать, какие народные приметы существуют, а также, что нельзя делать в этот день.

Приметы и праздники 5 января 2020: что нельзя делать в этот день

rsute.ru

Новости
Рождество Христово: яркие поздравления с праздником

5 января принято вспоминать десятерых священномучеников Критских во главе с Федулом, а также епископа Нифонта, который защищает от темной силы.

Крестьяне в этот день пекли печенье в виде коров, домашних птиц, овец, заворачивали его в полотенце и прятали до 7 января – для защиты от сглаза и нечисти.

Также в этот день хозяйки старались наводить порядок в доме.

Федулов день

Федулов день

nashemisto.dp.ua

Федулов день: приметы

  • Снег с сильным ветром 5 января – июль будет дождливым;

  • Каков Федул – такова и погода в ноябре;

  • Кошка на Федула ищет теплое место – скоро будут сильные морозы;

  • Если на Федула ветрено – к хорошему урожаю;

  • Если получить травму сегодня – хворь надолго свалит;

  • В Федулов день нужно запереться на семь замков, иначе нечисть в дом залетит.

Приметы и праздники 5 января 2020: что нельзя делать в этот день

vashipitomcy.ru

Федулов день: что нельзя делать

  • Нельзя ругать детей, иначе в течение года их будут недолюбливать, постоянно кричать и гонять отовсюду;

  • Работать с острыми предметами. Ведь считалось, что любая рана будет очень долго заживать. Кроме того, к поранившемуся человеку начинали "липнуть" другие болезни;

  • Нельзя подшивать подол – жизнь сам себе укорачиваешь;

  • Бить кого-то – забирать у битого человека годы, а тот, кто бьет – грех на душу берет.

Приметы и праздники 5 января 2020: что нельзя делать в этот день

Рамблер

Ранее OBOZREVATEL сообщал о гаданиях на Рождество 2020: как наворожить любовь и счастье.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Автор
Анна Михно
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
2
Смешно
0
Интересно
0
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости для Lady

Топ-публикации

Топ-блоги