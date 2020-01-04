Приметы и праздники 4 января 2020: что нельзя делать в этот день

4 января в Украине и во всем мире отмечают несколько праздников, среди которых Всемирный день азбуки Брайля и День Ньютона.

OBOZREVATEL предлагает читателю узнать, что значит этот день для истории, а также какой, по народным приметам, будет погода.

Всемирный день азбуки Брайля

4 января 2019 года впервые был отмечен праздник, посвященный изобретению французского тифлопедагога Луи Брайля, – Всемирный день азбуки Брайля (World Braille Day), который был учрежден резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН (A/RES/73/161) 17 декабря 2018 года.

День Ньютона

Исаак Ньютон — всемирно признанный гений – личность, которой посвящен праздник День Ньютона (Newton Day). Ученые всего мира и сегодня используют теорему Ньютона-Лейбница, закон вязкости Ньютона, первый, второй и третий законы Ньютона, бином Ньютона, интерполяционные формулы Ньютона, не говоря уже о буквально легендарном законе всемирного тяготения Ньютона.

Приметы 4 января

Много сосулек на крыше дома предвещает урожайный год.

Если 4 января облака плывут против ветра – ждите снегопадов в ближайшие дни.

Если в реке стало меньше воды, значит, год будет неблагоприятным для рыболовства. Помимо этого, такая примета предвещает засуху летом.

Что нельзя делать 4 января

Беременным женщинам в этот день нельзя шить.

Запрещается 4 января ходить по комнате босиком – можно накликать беду своему родственнику.

В этот день нельзя бить животных – у вас могут возникнуть проблемы со здоровьем.

Нельзя прокалывать уши – они будут долго заживать.

Как ранее писал OBOZREVATEL, астролог, нумеролог Игорь Мехеда рассказал об этрусском символическом подарке на Новый год, который можно преподнести своим родным и знакомым и в 2020 году.

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