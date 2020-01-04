Приметы и праздники 4 января 2020: что нельзя делать в этот день

4 января в Украине и во всем мире отмечают несколько праздников, среди которых Всемирный день азбуки Брайля и День Ньютона.
OBOZREVATEL предлагает читателю узнать, что значит этот день для истории, а также какой, по народным приметам, будет погода.
Всемирный день азбуки Брайля
4 января 2019 года впервые был отмечен праздник, посвященный изобретению французского тифлопедагога Луи Брайля, – Всемирный день азбуки Брайля (World Braille Day), который был учрежден резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН (A/RES/73/161) 17 декабря 2018 года.
День Ньютона
Исаак Ньютон — всемирно признанный гений – личность, которой посвящен праздник День Ньютона (Newton Day). Ученые всего мира и сегодня используют теорему Ньютона-Лейбница, закон вязкости Ньютона, первый, второй и третий законы Ньютона, бином Ньютона, интерполяционные формулы Ньютона, не говоря уже о буквально легендарном законе всемирного тяготения Ньютона.
Приметы 4 января
Много сосулек на крыше дома предвещает урожайный год.
Если 4 января облака плывут против ветра – ждите снегопадов в ближайшие дни.
Если в реке стало меньше воды, значит, год будет неблагоприятным для рыболовства. Помимо этого, такая примета предвещает засуху летом.
Что нельзя делать 4 января
Беременным женщинам в этот день нельзя шить.
Запрещается 4 января ходить по комнате босиком – можно накликать беду своему родственнику.
В этот день нельзя бить животных – у вас могут возникнуть проблемы со здоровьем.
Нельзя прокалывать уши – они будут долго заживать.
Как ранее писал OBOZREVATEL, астролог, нумеролог Игорь Мехеда рассказал об этрусском символическом подарке на Новый год, который можно преподнести своим родным и знакомым и в 2020 году.
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