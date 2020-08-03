Приметы и праздники 4 августа: что нельзя делать в этот день

4 августа 2020 года православная церковь чтит память мироносицы равноапостольной Марии Магдалины. В народе этот праздник называют Марией Ягодницей.

OBOZREVATEL также рассказывает читателю, что нельзя делать 4 августа и какие народные приметы актуальны в этот день.

День памяти мироносицы Марии Магдалины

Евангелие ничего не повествует о юных годах Марии из Магдалы, известно только, что в молодости она была очень красивой и вела грешную жизнь. В Евангелии говорится, что Господь изгнал из Марии семь бесов. С момента исцеления Мария начала новую жизнь и стала верной ученицей Спасителя.

Мария Магдалина ohristianstve.ru

Считается, что Мария, после того, как примкнула к христианству, до конца дней хранила свою верность Господу. Согласно преданиям, она присутствовала и при погребении Иисуса. Мария Магдалина продолжала свое благовестие в Италии.Именно ее имеет в виду апостол Павел в своем Послании к Римлянам, где вместе с прочими подвижниками проповеди евангельской упоминает Марию (Мариам), которая "много потрудилась для нас" и разделяла с Апостолами труды проповедничества.

В народе этот праздник называют Марией Ягодницей. Изначально праздник был языческим и посвящался Марии-заступнице, хранительнице женщин. После прихода христианства на Русь церковь в этот день начала чтить память равноапостольной Марии Магдалины, мироносицы. Попытка священников разделить эти два события не увенчалась успехом. Другие названия праздника: "Мария Магдалина", "Марьи добрый день", "Добрый день", "Ягодница", "Громовый день".

Мария Ягодница: что это за праздник Pixabay

4 августа на Руси было принято отправляться в лес за ягодами — черной и красной смородиной, черникой. Хозяйки занимались их заготовкой на зиму — варили варенья и компоты. Поэтому святую Марию называли Ягодницей и Сладостницей. Женщины посвящали весь день семье и дому. Сметали паутину с оконных рам. Веник брали либо с Троицы, либо приготовленный заранее, предпочтительно из березы. Также в этот день, пока не наступили заморозки, выкапывали из земли цветочные луковички для последующей посадки в следующем году.

Приметы на 4 августа:

Если много росы поутру – будет серый лен. Роса вымывает белизну и укорачивает рост стебля.

Гроза 4 августа предвещает богатый урожай зерновых культур.

Гром гремит, не переставая – к скорому граду.

Лягушки на воде держатся – к сухой погоде, а если расквакались или на суше сидят – к непогоде.

Пауки спрятались – к дождю.

Если много слизняков в огороде, то в ближайшие дни погода сырая будет.

Куры во время дождя по двору гуляют – к теплу.

Праздники 4 августа Рixabay

Что нельзя делать 4 августа:

Наши предки запрещали в этот вторник работать в поле и в саду. Считалось, что 4 августа велик риск удара молнии.

А представительницам прекрасного пола в этот день в целом трудиться не стоит. Во-первых, ничего может не получиться. Во-вторых, женщина может надорвать здоровье.

В этот вторник не рекомендуется решать финансовые проблемы, в том числе брать кредит. Того, кто проигнорирует этот совет предков, ждёт частичная или даже полная потеря имущества.

В то же время нельзя отказываться от выгодных предложений, если они поступили извне. Если упустить возможность 4 августа, можно лишиться внимания фортуны на ближайшее время.

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