Главная Новости
29 января • обновлено в 20:28
МоваЯзык
Шоу Кияни

/ Праздники

Приметы и праздники 30 января: что нельзя делать в этот день

919
Читать материал на украинском

30 января в Украине и во всем мире отмечают несколько праздников. Так, отмечают День специалиста военно-социального управления Вооруженных сил Украины. Именины у Виктора, Ивана и Павла.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям узнать, что значит этот день для истории, а также какой, по народным приметам, будет погода.

Приметы и праздники 30 января: что нельзя делать в этот день

pexels.com

Новости
Праздники и памятные даты января: что отмечается

День специалиста военно-социального управления Вооруженных сил Украины

Праздник отмечается с 2011 года. Его цель – воспитание патриотизма, поддержание престижа военной службы и верности военным традициям.

Приметы 30 января

  • Теплая погода в этот день, сулит сильные морозы в ближайшее время.

  • Оттепель предвещает раннюю весну и хороший улов рыбы.

  • Солнце только в полдень показалось – будет ранняя весна, а вот если снег идет, то весна будет поздней.

  • Если ночью облачно, то будет хороший урожай зерновых культур.

  • У месяца рога круглые – к ясной и морозной погоде.

  • Ясный и безветренный день – к морозу.

Приметы и праздники 30 января: что нельзя делать в этот день

pexels.com

Что нельзя делать 30 января

  • Нельзя вспоминать прошлое, плакать и грустить.

  • Не занимайтесь гаданием, которое является опасным для жизни.

Приметы и праздники 30 января: что нельзя делать в этот день

pexels.com

Ранее OBOZREVATEL публиковал подробный гороскоп на 2020 год.

Самые красивые фотографии звезд, моделей и актрис - в нашем Instagram.

Автор
Мария Дидык
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
3
Смешно
3
Интересно
2
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости для Lady

Топ-публикации

Топ-блоги