Приметы и праздники 30 января: что нельзя делать в этот день

30 января в Украине и во всем мире отмечают несколько праздников. Так, отмечают День специалиста военно-социального управления Вооруженных сил Украины. Именины у Виктора, Ивана и Павла.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям узнать, что значит этот день для истории, а также какой, по народным приметам, будет погода.

pexels.com

День специалиста военно-социального управления Вооруженных сил Украины

Праздник отмечается с 2011 года. Его цель – воспитание патриотизма, поддержание престижа военной службы и верности военным традициям.

Приметы 30 января

Теплая погода в этот день, сулит сильные морозы в ближайшее время.

Оттепель предвещает раннюю весну и хороший улов рыбы.

Солнце только в полдень показалось – будет ранняя весна, а вот если снег идет, то весна будет поздней.

Если ночью облачно, то будет хороший урожай зерновых культур.

У месяца рога круглые – к ясной и морозной погоде.

Ясный и безветренный день – к морозу.

pexels.com

Что нельзя делать 30 января

Нельзя вспоминать прошлое, плакать и грустить.

Не занимайтесь гаданием, которое является опасным для жизни.

pexels.com

Ранее OBOZREVATEL публиковал подробный гороскоп на 2020 год.

Самые красивые фотографии звезд, моделей и актрис - в нашем Instagram.