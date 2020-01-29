Приметы и праздники 30 января: что нельзя делать в этот день

30 января в Украине и во всем мире отмечают несколько праздников. Так, отмечают День специалиста военно-социального управления Вооруженных сил Украины. Именины у Виктора, Ивана и Павла.
OBOZREVATEL предлагает своим читателям узнать, что значит этот день для истории, а также какой, по народным приметам, будет погода.
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День специалиста военно-социального управления Вооруженных сил Украины
Праздник отмечается с 2011 года. Его цель – воспитание патриотизма, поддержание престижа военной службы и верности военным традициям.
Приметы 30 января
Теплая погода в этот день, сулит сильные морозы в ближайшее время.
Оттепель предвещает раннюю весну и хороший улов рыбы.
Солнце только в полдень показалось – будет ранняя весна, а вот если снег идет, то весна будет поздней.
Если ночью облачно, то будет хороший урожай зерновых культур.
У месяца рога круглые – к ясной и морозной погоде.
Ясный и безветренный день – к морозу.
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Что нельзя делать 30 января
Нельзя вспоминать прошлое, плакать и грустить.
Не занимайтесь гаданием, которое является опасным для жизни.
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