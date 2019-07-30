Приметы и праздники 30 июля: что нельзя делать

30 июля 2019 года празднуют день Республики Татарстан, Конституции Казахстана, день победы Турции, Фестиваль вина в Лимассоле и День архивиста Кыргызстана.

Кроме того, на эту дату назначен Международный день жертв насильственных исчезновений. Приметы могут подсказать, какой будет погода, а также каким будет урожай. OBOZREVATEL предлагает читателю узнать, что значит этот день для истории.

День Республики Татарстан – в этот день в 1990 году Верховный Совет принял декларацию о государственном суверенитете Татарской ССР. После распада СССР Республика Татарстан не вышла из состава государства, а продолжает существовать как субъект Российской Федерации. Впервые праздник образования республики отметили в 1991 году. К этой дате приурочено также празднование дня рождения столицы – Казани. По традиции, 30 августа президент обращается к гражданам с поздравлениями.

Казань pixabay

День Конституции Казахстана, которая была принята в 1995 году, является официальным государственным праздником республики. Основной закон государства дал право выбора гражданам. Первой статьей Казахстан утверждает себя демократическим, светским, правовым и социальным государством, высшими ценностями которого являются человек, его жизнь, права и свободы.

Астана pixabay

30 августа принято во всех областях и городах республики проводить массовые праздничные гулянья и концерты мастеров художественной самодеятельности.

День победы Турции над греческими оккупантами и в память погибших в битве при Думлупинаре (1922 г.) ежегодно отмечается 30 августа. Та битва была последней в греко-турецкой войне 1919—1922 годов, которая являлась частью войны за независимость Турции.

Турция pixabay

В этот день началась крупнейшая четырехдневная битва, завершившаяся победой турецких сил. Принято под аккомпанемент янычарского марша, призванного укрепить связь времен в массовом сознании, проводить концерты, военные парады и милитаризированные церемонии.

День архивиста Кыргызстана – профессиональный праздник, установлен Постановлением Правительства Кыргызской Республики № 519 от 26 октября 1993 года. Это историческое решение положило начало становлению и развитию архивного дела Кыргызстана.

Флаг Кыргызстана pixabay

Международный день жертв насильственных исчезновений – принят Генеральной ассамблеей ООН в 2011 году. Тогда организация выразила в резолюции серьезную обеспокоенность тем, что в мире растет количество насильственных исчезновений людей. Традиционно в этот день организация Amnesty International обращается к правительствам стран с призывом предпринять все возможные шаги, направленные на искоренение такой практики.

Похищение pixabay

Приметы 30 июля

Случилась гроза – осень будет дождливой, а зимой будут метели.

Жаркий и сухой день – к малоснежной и холодной зиме.

Жаркий день и прохладная ночь – к ясной и солнечной погоде.

Что нельзя делать 30 августа

В эту дату в народе отмечается день Мирона. Особых запретов нет. Принято наоборот работать в поле, помогать сиротам, вырезать побеги малины.

Родились 30 июля

Арнольд Шварцнеггер – ﻿(72 года), американский актер, режиссер, продюсер. Обладатель многочисленных премий "Золотой глобус", "Сатурн", "MTV". Самые легендарные роли: "Терминатор" (все части), "Стиратель", "Оставайся голодным", "Джуниор", "Правдивая ложь" и многие другие.

Арнольд Шварцнеггер instagram /schwarzenegger

Фрэнсис де ла Тур – (75 лет), британская актриса. Известна по ролям мисс Рут Джонс в комедии "Сдается комната", и мадам Максим в волшебной саге "Гарри Поттер".

Фрэнсис де ла Тур В фильме "Гарри Поттер и кубок огня"

Лиза Кудроу – (56 лет), американская актриса, продюсер, телеведущая и комедиантка. Большую популярность получила благодаря роли Фибби Буффе в сериале "Друзья", за которую получила премию "Эмми" в 1998 году.

Лиза Кудроу .instagram /lisakudrow

Терри Крюз – (51 год), американский актер, бывший футболист. Снимается в основном в комедиях: "Неудержимые 1, 2, 3", "Достань меня, если сможешь", "Девичник в Вегасе", "Скамейка запасных", "Белые цыпочки" и другие.

Терри Крюз Bird In Flight

Как сообщал OBOZREVATEL, 29 июля отмечали День сил специальных операций ВСУ, а в народе – Финогеев день, считающийся самым жарким в году.

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