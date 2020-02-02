Приметы и праздники 3 февраля: что нельзя делать в этот день

3 февраля в Украине и во всем мире отмечают несколько праздников, а именно: День памяти преподобного Максима Грека.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям узнать, что значит этот день для истории, а также какой, по народным приметам, будет погода.

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День памяти преподобного Максима Грека

Преподобный Максим Грек (1475—1556) был сыном богатого греческого сановника в городе Арте (Албания). Юноша получил блестящее образование, много путешествовал, изучал языки и науки в странах Европы, побывав в Париже, Флоренции, Венеции.

Приметы 3 февраля

Если на Максима через тучи видна Луна - это к хорошему урожаю пшеницы

Ясное небо на Максима - примета того, что пустые амбары будут

Ясная погода 3 февраля - жди затяжных морозов

Если супруги возьмутся за руки и стряхнут снег с дерева, которое растет в их дворе, то это сулит им процветание и счастье

Если Луна 3 февраля скрыта за облаками, быстро плывущими по небу - жди хорошего урожая

pexels.com

Что нельзя делать 3 февраля

Супругам нельзя ссориться и браниться;

Нельзя идти на встречу, которая срывается;

Нельзя выходить из дома после заката солнца;

Женщинам нельзя никого проклинать, особенно, домочадцев.

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