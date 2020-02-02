Приметы и праздники 3 февраля: что нельзя делать в этот день

3 февраля в Украине и во всем мире отмечают несколько праздников, а именно: День памяти преподобного Максима Грека.
OBOZREVATEL предлагает своим читателям узнать, что значит этот день для истории, а также какой, по народным приметам, будет погода.
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День памяти преподобного Максима Грека
Преподобный Максим Грек (1475—1556) был сыном богатого греческого сановника в городе Арте (Албания). Юноша получил блестящее образование, много путешествовал, изучал языки и науки в странах Европы, побывав в Париже, Флоренции, Венеции.
Приметы 3 февраля
Если на Максима через тучи видна Луна - это к хорошему урожаю пшеницы
Ясное небо на Максима - примета того, что пустые амбары будут
Ясная погода 3 февраля - жди затяжных морозов
Если супруги возьмутся за руки и стряхнут снег с дерева, которое растет в их дворе, то это сулит им процветание и счастье
Если Луна 3 февраля скрыта за облаками, быстро плывущими по небу - жди хорошего урожая
pexels.com
Что нельзя делать 3 февраля
Супругам нельзя ссориться и браниться;
Нельзя идти на встречу, которая срывается;
Нельзя выходить из дома после заката солнца;
Женщинам нельзя никого проклинать, особенно, домочадцев.
pexels.com
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