Приметы и праздники 29 января: что нельзя делать в этот день

29 января в Украине и во всем мире отмечают несколько праздников. Так, отмечают День мобилизации против угрозы ядерной войны.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям узнать, что значит этот день для истории, а также какой, по народным приметам, будет погода.

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День мобилизации против угрозы ядерной войны

День мобилизации против угрозы ядерной войны (International Mobilization Day against Nuclear War) отмечается во всем мире в годовщину принятия Делийской декларации, основной целью которой является призыв к прекращению гонки ядерных вооружений, сокращению и последующей постепенной ликвидации ядерных арсеналов стран мира и устранению самой угрозы ядерной войны.

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Приметы на 29 января

Если на дворе в этот день метет метель, значит, лето будет дождливым.

Северный ветер – жди похолодания и морозов.

Если человек родился 29 января, то он будет хозяйственным.

Если выдается морозный день – лето будет жарким и засушливым.

Если на данный момент осталось много запасов, значит, год будет урожайным.

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