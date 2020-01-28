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28 января • обновлено в 23:08
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Приметы и праздники 29 января: что нельзя делать в этот день

1.4т
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29 января в Украине и во всем мире отмечают несколько праздников. Так, отмечают День мобилизации против угрозы ядерной войны.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям узнать, что значит этот день для истории, а также какой, по народным приметам, будет погода.

Приметы и праздники 29 января: что нельзя делать в этот день

pexels.com

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День мобилизации против угрозы ядерной войны

День мобилизации против угрозы ядерной войны (International Mobilization Day against Nuclear War) отмечается во всем мире в годовщину принятия Делийской декларации, основной целью которой является призыв к прекращению гонки ядерных вооружений, сокращению и последующей постепенной ликвидации ядерных арсеналов стран мира и устранению самой угрозы ядерной войны.

Приметы и праздники 29 января: что нельзя делать в этот день

pexels.com

Приметы на 29 января

  • Если на дворе в этот день метет метель, значит, лето будет дождливым.

  • Северный ветер – жди похолодания и морозов.

  • Если человек родился 29 января, то он будет хозяйственным.

  • Если выдается морозный день – лето будет жарким и засушливым.

  • Если на данный момент осталось много запасов, значит, год будет урожайным.

Приметы и праздники 29 января: что нельзя делать в этот день

pexels.com

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Автор
Мария Дидык
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