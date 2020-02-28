Приметы и праздники 29 февраля: что нельзя делать в этот день

29 февраля в Украине и во всем мире отмечают несколько праздников, а именно: Международный день редких заболеваний и Касьянов день.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям узнать, что значит этот день для истории, а также какой, по народным приметам, будет погода.

Международный день редких заболеваний

По инициативе европейской организации по изучению редких болезней EURORDIS самый редкий день в году — 29 февраля — официально получил статус Международного дня редких заболеваний (Rare Disease Day). В невисокосные годы праздник отмечается 28 февраля.

Касьянов день

В народе верили, что Касьян корыстен, скуп, недоброжелателен, завистлив, злопамятен и приносит одни несчастья. В Православной Церкви Иоанн Кассиан прославлен как святой, христианский монах и богослов, один из основателей монашества в Галлии, известный теоретик монашеской жизни.

Что нельзя делать 29 февраля

Нельзя заключать брак, венчаться, иначе супружеская жизнь будет несчастливой.

Также говорят, что нельзя давать деньги в долг, чтобы не навлечь беду на свой дом.

Запрещено заключать договоры и сделки – они будут неудачными.

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