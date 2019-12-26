Приметы и праздники 27 декабря: что нельзя делать

27 декабря в Украине и во всем мире отмечают несколько праздников, среди которых Филимонов день и День апостола и евангелиста Иоанна.

OBOZREVATEL предлагает читателю узнать, что значит этот день для истории, а также какой, по народным приметам, будет погода.

Праздники 27 декабря

День апостола и евангелиста Иоанна

Апостол Иоанн Азбука веры

В этот день чтят память апостола Иоанна – автора одного из Евангелий Иисуса Христа и Откровения. После своего призвания святой не расставался со Спасителем и был одним из трех учеников, которых Господь особенно приблизил к Себе. На Кресте Иисус поручил Иоанну заботиться о Деве Марии. День этого Евангелиста, также, как и трех других авторов Евангелий, отмечается в православных и лютеранских, а также в некоторых протестантских Церквях.

Филимонов день

Филимонов день "Православие"

Церковь в этот день чтит память святых мучеников Филимона, Аполлония, Ариана и Феотиха, которые жили в Египте и пострадали за веру при императоре Диоклетиане на рубеже 2 и 3 веков. Это время было самым темным в году. На Руси верили, что пока тьма не покинет землю, будет бесноваться нечистая сила. По Филимону предсказывали погоду на февраль.

Приметы 27 декабря

Теплый день – к жаркому лету.

Погода меняется в течение дня – к оттепели.

Ветер дует в одно сторону, а облака плывут в другую – к снежной погоде.

Ночью иней был – к снегопаду.

Над лесом видно синие пятна – к снегу.

Что нельзя делать 27 декабря

В этот день не рекомендуется выходить из дома, не умывшись. Также нельзя есть мясо, молочные продукты, рыбу, употреблять алкоголь.

Кто родился 27 декабря

Алена Винницкая (45 лет)

Алена Винницкая instagram/alenavinnitskaya

Украинская автор и исполнительница песен в стиле поп-рок, одна из первых участниц женской поп-группы "ВИА Гра".

Сергей Бодров

Сергей Бодров Кадр из фильма "Брат 2"

Советский и российский киноактер, кинорежиссер, сценарист. Кандидат искусствоведения. Умер 20 сентября 2002 года.

Эммануил Виторган (80 лет)

Эммануил Виторган на Хануку instagram/emmanuil_vitorgan

Советский и российский актер театра и кино, народный артист России, снялся более чем в ста фильмах.

Жерар Депардье (71 год)

Жерар Депардье instagram/_depardieu

Французский актер, один из самых плодовитых артистов современности. Снялся как минимум в 180 фильмах.

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