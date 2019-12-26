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Приметы и праздники 27 декабря: что нельзя делать

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27 декабря в Украине и во всем мире отмечают несколько праздников, среди которых Филимонов день и День апостола и евангелиста Иоанна.

OBOZREVATEL предлагает читателю узнать, что значит этот день для истории, а также какой, по народным приметам, будет погода.

Праздники 27 декабря

День апостола и евангелиста Иоанна

Апостол Иоанн

Апостол Иоанн

Азбука веры

В этот день чтят память апостола Иоанна – автора одного из Евангелий Иисуса Христа и Откровения. После своего призвания святой не расставался со Спасителем и был одним из трех учеников, которых Господь особенно приблизил к Себе. На Кресте Иисус поручил Иоанну заботиться о Деве Марии. День этого Евангелиста, также, как и трех других авторов Евангелий, отмечается в православных и лютеранских, а также в некоторых протестантских Церквях.

Филимонов день

Филимонов день

Филимонов день

"Православие"

Церковь в этот день чтит память святых мучеников Филимона, Аполлония, Ариана и Феотиха, которые жили в Египте и пострадали за веру при императоре Диоклетиане на рубеже 2 и 3 веков. Это время было самым темным в году. На Руси верили, что пока тьма не покинет землю, будет бесноваться нечистая сила. По Филимону предсказывали погоду на февраль.

Приметы 27 декабря

Приметы и праздники 27 декабря: что нельзя делать

  • Теплый день – к жаркому лету.

  • Погода меняется в течение дня – к оттепели.

  • Ветер дует в одно сторону, а облака плывут в другую – к снежной погоде.

  • Ночью иней был – к снегопаду.

  • Над лесом видно синие пятна – к снегу.

Что нельзя делать 27 декабря

В этот день не рекомендуется выходить из дома, не умывшись. Также нельзя есть мясо, молочные продукты, рыбу, употреблять алкоголь.

Кто родился 27 декабря

Алена Винницкая (45 лет)

Алена Винницкая

Алена Винницкая

instagram/alenavinnitskaya

Украинская автор и исполнительница песен в стиле поп-рок, одна из первых участниц женской поп-группы "ВИА Гра".

Сергей Бодров

Сергей Бодров

Сергей Бодров

Кадр из фильма "Брат 2"

Советский и российский киноактер, кинорежиссер, сценарист. Кандидат искусствоведения. Умер 20 сентября 2002 года.

Эммануил Виторган (80 лет)

Эммануил Виторган на Хануку

Эммануил Виторган на Хануку

instagram/emmanuil_vitorgan

Советский и российский актер театра и кино, народный артист России, снялся более чем в ста фильмах.

Жерар Депардье (71 год)

Жерар Депардье

Жерар Депардье

instagram/_depardieu

Французский актер, один из самых плодовитых артистов современности. Снялся как минимум в 180 фильмах.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал читателю о праздниках и памятных датах декабря.

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Автор
Дмитрий Гриневич
Тег
праздник
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