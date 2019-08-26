Приметы и праздники 27 августа: что нельзя делать

27 августа православная церковь почитает память "малого" библейского пророка Михея, в народе отмечается праздник – Михей Тиховей.
Также в этот день заканчивается Успенский пост. Приметы смогут рассказать, какой будет погода. А OBOZREVATEL предлагает читателю узнать, что значит этот день.
Праздники 27 августа
День памяти пророка Михея
Пророк Михей
Азбука веры
Пророк Михей был родом из поселения Морасф в Шфела. В годы падения Самарии жил в Иудее, пророчествовал при царях Манассии и Езекии, написал Книгу, шестую среди книг "малых" пророков.
Считается, что Михей первым предсказал, что Иудея будет разрушена из-за греховного поведения ее лидеров.
Михей Тиховей
Михей Тиховей - журавли
Стихи.ру
На Руси этот день назвали так, потому что было принято наблюдать за ветром, благодаря которому определяли дальнейшую погоду. В этот день чествовали каменщиков — строителей храмов, крепостей, княжеских и царских хором. Эту профессию уважали, а ее представителей даже боялись.
Конец Успенского поста
После Михея завершается Успенский пост и начинается осенний мясоед. В эту пору играют свадьбы. По традиции, 27 августа — последняя возможность посвататься к понравившейся девушке.
Приметы 27 августа
Спокойный ветер дует – осень будет теплой.
Буря предвещает ненастье в сентябре.
Журавли клином летят на юг – к середине октября ударит мороз.
Журавли спокойны и не встают на крыло – зима будет поздней.
День безветренный – осадков в сентябре можно не ждать.
Алая заря – к сильному ветру.
Северный ветер – к хорошему урожаю ржи.
Что нельзя делать 27 августа
В этот день пост еще соблюдается, потому нельзя употреблять растительные масла и теплое питье, алкоголь, а также мясные и молочные продукты.
Кто родился 27 августа
Джамала (36 лет)
Джамала
instagram /jamalajaaa
Украинская певица крымскотатарского происхождения, народная артистка Украины, победительница 8-го международного конкурса "Новая волна" и 61-го песенного конкурса "Евровидение-2016". Хиты: "1944", "Шлях додому", "Заплуталась", "Злива", "I Believe in U", "Крила" и многие другие.
Богдан Ступка
Богдан Ступка
Родился 27 августа 1941 года – умер 22 июля 2012года. Легендарный украинский актер театра и кино, лауреат Шевченковской премии, Народный артист УССР, Народный артист СССР, Герой Украины. Известные роли: "Тарас Бульба", "Белая птица с черной отметиной", "Восток-Запад", "Огнем и мечом", "Свои" и другие.
Алекса Вега (31 год)
Алекса Вега
instagram /vegaalexa
Американская актриса и певица. Широкую популярность получила благодаря роли в фильмах "Дети шпионов" 1, 2, 3, 4, "Город грехов", "Мачете убивает", "Prada и чувства".
Аарон Пол (40 лет)
Аарон Пол
Cosmopolitan
Американский актер, лауреат премии "Эмми" за лучшую мужскую роль второго плана в драматическом телесериале "Во все тяжкие".
Фаина Раневская
Фаина Раневская
Sputnik
Родилась 27 августа 1896 года — умерла 19 июля 1984 года. Русская и советская актриса театра и кино, лауреат трех Сталинских премий, народная артистка СССР. Ее цитаты по сей день широко используются.
Как сообщал OBOZREVATEL, гороскоп на 27 августа по картам Таро говорит о том, что всем знакам Зодиака следует быть осторожными и не поддаваться на провокации.
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