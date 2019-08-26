Приметы и праздники 27 августа: что нельзя делать

27 августа православная церковь почитает память "малого" библейского пророка Михея, в народе отмечается праздник – Михей Тиховей.

Также в этот день заканчивается Успенский пост. Приметы смогут рассказать, какой будет погода. А OBOZREVATEL предлагает читателю узнать, что значит этот день.

Праздники 27 августа

День памяти пророка Михея

Пророк Михей Азбука веры

Пророк Михей был родом из поселения Морасф в Шфела. В годы падения Самарии жил в Иудее, пророчествовал при царях Манассии и Езекии, написал Книгу, шестую среди книг "малых" пророков.

Считается, что Михей первым предсказал, что Иудея будет разрушена из-за греховного поведения ее лидеров.

Михей Тиховей

Михей Тиховей - журавли Стихи.ру

На Руси этот день назвали так, потому что было принято наблюдать за ветром, благодаря которому определяли дальнейшую погоду. В этот день чествовали каменщиков — строителей храмов, крепостей, княжеских и царских хором. Эту профессию уважали, а ее представителей даже боялись.

Конец Успенского поста

После Михея завершается Успенский пост и начинается осенний мясоед. В эту пору играют свадьбы. По традиции, 27 августа — последняя возможность посвататься к понравившейся девушке.

Приметы 27 августа

Спокойный ветер дует – осень будет теплой.

Буря предвещает ненастье в сентябре.

Журавли клином летят на юг – к середине октября ударит мороз.

Журавли спокойны и не встают на крыло – зима будет поздней.

День безветренный – осадков в сентябре можно не ждать.

Алая заря – к сильному ветру.

Северный ветер – к хорошему урожаю ржи.

Что нельзя делать 27 августа

В этот день пост еще соблюдается, потому нельзя употреблять растительные масла и теплое питье, алкоголь, а также мясные и молочные продукты.

Кто родился 27 августа

Джамала instagram /jamalajaaa

Украинская певица крымскотатарского происхождения, народная артистка Украины, победительница 8-го международного конкурса "Новая волна" и 61-го песенного конкурса "Евровидение-2016". Хиты: "1944", "Шлях додому", "Заплуталась", "Злива", "I Believe in U", "Крила" и многие другие.

Богдан Ступка

Родился 27 августа 1941 года – умер 22 июля 2012года. Легендарный украинский актер театра и кино, лауреат Шевченковской премии, Народный артист УССР, Народный артист СССР, Герой Украины. Известные роли: "Тарас Бульба", "Белая птица с черной отметиной", "Восток-Запад", "Огнем и мечом", "Свои" и другие.

Алекса Вега (31 год)

Алекса Вега instagram /vegaalexa

Американская актриса и певица. Широкую популярность получила благодаря роли в фильмах "Дети шпионов" 1, 2, 3, 4, "Город грехов", "Мачете убивает", "Prada и чувства".

Аарон Пол (40 лет)

Аарон Пол Cosmopolitan

Американский актер, лауреат премии "Эмми" за лучшую мужскую роль второго плана в драматическом телесериале "Во все тяжкие".

Фаина Раневская Sputnik

Родилась 27 августа 1896 года — умерла 19 июля 1984 года. Русская и советская актриса театра и кино, лауреат трех Сталинских премий, народная артистка СССР. Ее цитаты по сей день широко используются.

Как сообщал OBOZREVATEL, гороскоп на 27 августа по картам Таро говорит о том, что всем знакам Зодиака следует быть осторожными и не поддаваться на провокации.

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