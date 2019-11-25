Приметы и праздники 25 ноября: что нельзя делать

25 ноября в Украине и во всем мире отмечают мало праздников, среди которых стоит отметить Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин.
В народе – Иван Милостивый, день ангела у Николая. Приметы расскажут, какой будет погода, а OBOZREVATEL предлагает читателям узнать, что это за дата.
Праздники 25 ноября
Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин
Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин
pixabay
Этот день отмечается с 1981 года. 17 декабря 1999 года Генеральная Ассамблея ООН объявила 25 ноября официальным Международным днем борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин. ООН предложила правительствам, международным организациям и неправительственным организациям проводить в этот день мероприятия, направленные на привлечение внимания общественности к этой проблеме.
Иван Милостивый
Иван Милостивый
В этот день почитают патриарха Иоанна Милостивого, жившего в Александрии в 6-7 веках. Потеряв жену и детей, он начал вести аскетическую жизнь и заботился о бедных. Народ избрал Иоанна на патриарший престол, после чего он раздал всем нищим в Александрии свое имущество. И впоследствии он занимался благими делами: давал у себя в доме приют бедным людям, выкупал пленных. За это Иоанна прозвали Милостивым. На Руси в это время заканчивались свадебные недели.
Приметы 25 ноября
pixabay
Снег выпал – пролежит до весны.
Какая погода 25 ноября, таким и декабрь будет.
Изморозь утром – вечером будет мороз.
Облака против ветра плывут – к снегу.
Облака низко плывут – к похолоданию.
Что нельзя делать 25 ноября
В этот день девушкам не стоит покупать обувь и ходить за покупками с подругой. Также нельзя отправляться в дальнее путешествие, ссориться.
Кто родился 25 ноября
Леонид Черновецкий (67 лет)
Леонид Черновецкий
Facebook /chernovetskiy
Украинский юрист, предприниматель, политический и государственный деятель, народный депутат Украины II, III и IV созывов, лидер Блока Леонида Черновецкого.
Как сообщал OBOZREVATEL, в ноябре православные отмечают много религиозных праздников. Также начнется последний многодневный пост.
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