Приметы и праздники 25 ноября: что нельзя делать

25 ноября в Украине и во всем мире отмечают мало праздников, среди которых стоит отметить Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин.

В народе – Иван Милостивый, день ангела у Николая. Приметы расскажут, какой будет погода, а OBOZREVATEL предлагает читателям узнать, что это за дата.

Праздники 25 ноября

Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин

Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин pixabay

Этот день отмечается с 1981 года. 17 декабря 1999 года Генеральная Ассамблея ООН объявила 25 ноября официальным Международным днем борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин. ООН предложила правительствам, международным организациям и неправительственным организациям проводить в этот день мероприятия, направленные на привлечение внимания общественности к этой проблеме.

Иван Милостивый

Иван Милостивый

В этот день почитают патриарха Иоанна Милостивого, жившего в Александрии в 6-7 веках. Потеряв жену и детей, он начал вести аскетическую жизнь и заботился о бедных. Народ избрал Иоанна на патриарший престол, после чего он раздал всем нищим в Александрии свое имущество. И впоследствии он занимался благими делами: давал у себя в доме приют бедным людям, выкупал пленных. За это Иоанна прозвали Милостивым. На Руси в это время заканчивались свадебные недели.

Приметы 25 ноября

pixabay

Снег выпал – пролежит до весны.

Какая погода 25 ноября, таким и декабрь будет.

Изморозь утром – вечером будет мороз.

Облака против ветра плывут – к снегу.

Облака низко плывут – к похолоданию.

Что нельзя делать 25 ноября

В этот день девушкам не стоит покупать обувь и ходить за покупками с подругой. Также нельзя отправляться в дальнее путешествие, ссориться.

Кто родился 25 ноября

Леонид Черновецкий (67 лет)

Леонид Черновецкий Facebook /chernovetskiy

Украинский юрист, предприниматель, политический и государственный деятель, народный депутат Украины II, III и IV созывов, лидер Блока Леонида Черновецкого.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ноябре православные отмечают много религиозных праздников. Также начнется последний многодневный пост.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!