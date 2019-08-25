Приметы и праздники 26 августа: что нельзя делать

26 августа в Украине и во всем мире отмечается несколько праздников и памятных дат. Среди них: Празднование в честь иконы Божией Матери "Умягчение злых сердец" (Семистрельная).

Также отмечаются Тихон Страстной и Максимов день. Приметы смогут рассказать, какой будет погода. А OBOZREVATEL предлагает читателю узнать, что значит этот день.

Праздники 26 августа

Празднование в честь иконы Божией Матери "Умягчение злых сердец" (Семистрельная)

Икона Божией Матери "Умягчение злых сердец"

Чудотворная икона Божией Матери находится в церкви Иоанно-Богословской-Семистрельной, на погосте, неподалеку от города Вологды. На иконе изображена Пресвятая Богородица, пронзенная семью стрелами.

Ее лик отображает евангельское повествование о том, как в сороковой день по Рождестве Христовом праведный Иосиф и Пресвятая Дева Мария принесли Богомладенца в храм для совершения над ним обрядов по закону Моисееву. Их встретил в храме святой старец Симеон, который возвестил присутствовавшим, что Младенец есть обетованный Мессия. Образ Божией Матери считается целительным.

Тихон Страстной

Святой Тихон

На Руси чествовали Тихона Задонского (Тимофей Савельевич Соколов), церковного деятеля и богослова 18 века. Он считается крупнейшим православным просветителем своего времени. Он принял постриг и заботился о подготовке достойных пастырей, в старости написал несколько значимых духовных произведений. На Руси Тихона считали помощником в избавлении от всякого уныния, ему молились об умиротворении души.

Максимов день

Максим Исповедник Азбука веры

Также церковь 26 августа почитает память Максима Исповедника – христианского монаха, философа и богослова, известного борьбой против ересей.

Приметы 26 августа

Туман над лесом – к хорошему урожаю на грибы.

Тихий ветер – к теплой и сухой погоде, а буря – к дождливому сентябрю.

Сова ухает ночью – к перемене погоды.

Грибов много в лесу – к богатому урожаю хлеба через год.

Погода безветренная – к шторму.

Сено сыреет на сеновале – к дождю.

Молодой месяц красного цвета – к сырой погоде.

Луна в кольце – погода будет меняться.

Что нельзя делать 26 августа

Не рекомендуется ходить по грибы, работать в огороде, а при окуривании помещения чертополохом и полынью нельзя выбрасывать травы, если они не догорели.

Кто родился 26 августа

Земфира instagram /zemfiralive

Российская рок-певица, музыкант, композитор, продюсер и автор песен. Хиты: "Хочешь", "Бесконечность", "Не отпускай", "Маечки", "Искала" и другие.

Маколей Калкин instagram/culkamania

Американский актер, музыкант, один из самых успешных детей-актеров в истории Голливуда, прославившийся главными ролями в "Один дома", "Один дома 2: Потерявшийся в Нью-Йорке", "Хороший сын", "Богатенький Ричи" и "Повелитель страниц".

Крис Пайн instagram/chrispinenut

Американский актер. Известен по фильмам: "Дневники принцессы 2: Как стать королевой", "Поцелуй на удачу", "Неуправляемый", "Звездный путь" 2009 года, "Стартрек: Возмездие" "Чудо-женщина".

Как сообщал OBOZREVATEL, гороскоп на 26 августа по картам Таро говорит о том, что некоторым знакам Зодиака следует усердно поработать.

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