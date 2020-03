Приметы и праздники 24 марта: что нельзя делать в этот день

24 марта в Украине и во всем мире отмечают Международный день права на установление истины в отношении грубых нарушений прав человека и достоинства жертв и Всемирный день борьбы с туберкулезом.

Международный день права на установление истины в отношении грубых нарушений прав человека и достоинства жертв

Генеральная ассамблея ООН утвердила дату 24 марта как Международный день права на установление истины в отношении грубых нарушений прав человека и достоинства жертв (International Day for the Right to the Truth concerning Gross Human Rights Violations and for the Dignity of Victims) своей резолюцией A/RES/65/196 от 21 декабря 2010 года.

Всемирный день борьбы с туберкулезом

Всемирный день борьбы с туберкулезом (World Tuberculosis Day) отмечается по решению Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) ежегодно 24 марта — в день, когда в 1882 году немецкий микробиолог Роберт Кох (Robert Koch) объявил о сделанном им открытии возбудителя туберкулеза. В 1905 году ученый получил Нобелевскую премию в области медицины.

Приметы 24 марта

Ранний прилет кукушки — к деньгам.

Ранние ласточки — к счастливому году.

Дружный прилет птиц — к холодам.

Грачи роятся над полями — к дождю.

Журавли летят низко — к ненастью.

Увидеть жаворонка — к теплу.

Нашествие мышей на поля — к неурожаю.

Что нельзя делать 24 марта

Нельзя есть скоромное, а также ссориться, ругаться, допускать злые мысли и так далее.

Нельзя поздно залеживаться в постели, а то денег не будет.

