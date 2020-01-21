Приметы и праздники 21 января: что нельзя делать в этот день

21 января в Украине и во всем мире отмечают несколько праздников. Так, в этот день празднуют Международный день объятий.
OBOZREVATEL предлагает своим читателям узнать, что значит этот день для истории, а также какой, по народным приметам, будет погода.
21 января - праздники
Международный день объятий
21 января во всем мире отмечается один из самых необычных праздников — Международный день объятий (International Hug Day). Он был основан в США в 1986 году под названием Национального дня объятий (National Hugging Day), а затем стремительно распространился по всему миру.
Международный день объятий
День объятий 2020 – поздравления
День объятий - 21 января
В прекрасный праздник - день объятий
Желаю искренних симпатий
Как можно больше испытать,
Добрее, мягче, лучше стать.
День объятий - 21 января
Поздравленья принимай,
Шире руки расставляй.
Обнимашки принимай,
В день объятий — обнимай!
День объятий - 21 января
Поздравляю с Днём объятий!
Пусть улыбок всем нам хватит,
Пусть тепло от рук согреет
Ото всюду счастьем веет.
День объятий - 21 января
Приметы на 21 января
Окна в доме запотели – к оттепели.
Человек, который заболел в этот день – скоро выздоровеет.
По ветру определяли погоду: если с юга дует, то летом часто будут грозы.
По погоде дня предсказывали август: снег – последний месяц лета будет дождливым, солнечный день – жарким.
Что нельзя делать 21 января
Нельзя варить или пить кисель – плохая примета.
В первой половине дня нельзя работать. Все дела переносятся на вторую половину дня.
В этот день нельзя покупать веревки – к беде.
Приметы и праздники 21 января
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