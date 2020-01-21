Приметы и праздники 21 января: что нельзя делать в этот день

21 января в Украине и во всем мире отмечают несколько праздников. Так, в этот день празднуют Международный день объятий.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям узнать, что значит этот день для истории, а также какой, по народным приметам, будет погода.

21 января - праздники

Международный день объятий

21 января во всем мире отмечается один из самых необычных праздников — Международный день объятий (International Hug Day). Он был основан в США в 1986 году под названием Национального дня объятий (National Hugging Day), а затем стремительно распространился по всему миру.

Международный день объятий

День объятий 2020 – поздравления

День объятий - 21 января

В прекрасный праздник - день объятий

Желаю искренних симпатий

Как можно больше испытать,

Добрее, мягче, лучше стать.

День объятий - 21 января

Поздравленья принимай,

Шире руки расставляй.

Обнимашки принимай,

В день объятий — обнимай!

День объятий - 21 января

Поздравляю с Днём объятий!

Пусть улыбок всем нам хватит,

Пусть тепло от рук согреет

Ото всюду счастьем веет.

День объятий - 21 января

Приметы на 21 января

Окна в доме запотели – к оттепели.

Человек, который заболел в этот день – скоро выздоровеет.

По ветру определяли погоду: если с юга дует, то летом часто будут грозы.

По погоде дня предсказывали август: снег – последний месяц лета будет дождливым, солнечный день – жарким.

Что нельзя делать 21 января

Нельзя варить или пить кисель – плохая примета.

В первой половине дня нельзя работать. Все дела переносятся на вторую половину дня.

В этот день нельзя покупать веревки – к беде.

Приметы и праздники 21 января

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