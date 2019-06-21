Приметы и праздники 21 июня: что нельзя делать

21 июня 2019 года в мире отмечают несколько праздников: Международный день йоги, Международный день скейтбординга, День селфи. Также родились принц Уильям, Виктор Цой и Лана Дель Рей.

Также по народному календарю 21 июня отмечают день Федора летнего. Приметы расскажут, каким будет урожай. OBOZREVATEL предлагает читателю узнать, что значит этот день для истории.

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21 июня в мире отмечается Международный день йоги (International Yoga Day), учрежденный резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН № 69/131 в 2014 году, с целью повышения осведомленности мировой общественности о преимуществах йоги и принятия ее в образ жизни. Впервые праздник отмечался в июне 2015 года, а инициатива учреждения и выбор даты Дня принадлежат премьер-министру Индии Нарендра Моди.

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21 июня во всем мире отмечается Международный день скейтбординга (Go Skateboarding Day). Сам праздник появился в 2004 году. Его инициаторами выступили американские скейтбордисты, которые впервые провели такой день на Западном побережье США.

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День селфи (Selfie Day), отмечаемый 21 июня, – праздник, посвященный одному из наиболее популярных увлечений наших дней. Считается, что впервые праздник был организован и проведен в США в 2014 году.

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Приметы 21 июня

В июне наблюдается засуха, а на Федора, 21 июня, еще и роса большая – жди хорошего урожая;

Грозовой день – плохой сенокос;

Роса – примета того, что будет хороший урожай конопли и льна.

Родились 21 июня

1962 — Виктор Цой (погиб в 1990), советский музыкант, автор песен, основатель и лидер рок-группы "Кино".

1982 — принц Уильям, герцог Кембриджский, принц Великобритании, сын принца Чарльза и принцессы Дианы.

Принц Уильям Хабар 24

1985 — Лана Дель Рей, американская певица.

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