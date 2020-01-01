Приметы и праздники 2 января 2020: что нельзя делать в этот день

2 января в Украине и во всем мире отмечают несколько праздников, среди которых День научной фантастики.

OBOZREVATEL предлагает читателю узнать, что значит этот день для истории, а также какой, по народным приметам, будет погода.

День научной фантастики

2 января отмечается День научной фантастики (Science Fiction Day). Среди любителей различных литературных жанров немало поклонников научной фантастики, которых объединила любовь к этому направлению в литературе, кино и других видах искусства.

Приметы 2 января

Намело большие сугробы, кроме того появилось много инея и глубоко промерзла земля – летом ждите хорошего урожая.

Заметили, что Млечный Путь усеян звездами, которые ярко мерцают – назавтра будет солнечная погода.

Тучи затянули небо – вскоре потеплеет.

Если вы услышали громкое щебетание синиц, то холодная погода продержится очень долго.

Что нельзя делать 2 января

Не впускайте в свой дом старых, немощных и бедных. Говорят, что после этого начнутся болезни и заведется бедность.

Не занимайте ничего соседям, ведь можно отдать счастье.

Как ранее писал OBOZREVATEL, астролог, нумеролог Игорь Мехеда рассказал об этрусском символическом подарке на Новый год, который можно преподнести своим родным и знакомым и в 2020 году.

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