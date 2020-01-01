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Приметы и праздники 2 января 2020: что нельзя делать в этот день

1.6т
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2 января в Украине и во всем мире отмечают несколько праздников, среди которых День научной фантастики.

OBOZREVATEL предлагает читателю узнать, что значит этот день для истории, а также какой, по народным приметам, будет погода.

Приметы и праздники 2 января 2020: что нельзя делать в этот день
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День научной фантастики

2 января отмечается День научной фантастики (Science Fiction Day). Среди любителей различных литературных жанров немало поклонников научной фантастики, которых объединила любовь к этому направлению в литературе, кино и других видах искусства.

Приметы 2 января

  • Намело большие сугробы, кроме того появилось много инея и глубоко промерзла земля – летом ждите хорошего урожая.

  • Заметили, что Млечный Путь усеян звездами, которые ярко мерцают – назавтра будет солнечная погода.

  • Тучи затянули небо – вскоре потеплеет.

  • Если вы услышали громкое щебетание синиц, то холодная погода продержится очень долго.

Приметы и праздники 2 января 2020: что нельзя делать в этот день

Что нельзя делать 2 января

  • Не впускайте в свой дом старых, немощных и бедных. Говорят, что после этого начнутся болезни и заведется бедность.

  • Не занимайте ничего соседям, ведь можно отдать счастье.

Приметы и праздники 2 января 2020: что нельзя делать в этот день

Как ранее писал OBOZREVATEL, астролог, нумеролог Игорь Мехеда рассказал об этрусском символическом подарке на Новый год, который можно преподнести своим родным и знакомым и в 2020 году.

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Автор
Мария Дидык
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