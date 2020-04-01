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1 апреля • обновлено в 22:03
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Приметы и праздники 2 апреля: что нельзя делать в этот день

1.2т
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2 апреля в Украине и во всем мире отмечают Международный день детской книги.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям узнать, что значит этот день для истории, а также какой, по народным приметам, будет погода.

Приметы и праздники 2 апреля: что нельзя делать в этот день

pexels.com

Международный день детской книги

Ежегодно 2 апреля, в день рождения великого сказочника из Дании Ганса Христиана Андерсена (Hans Christian Andersen), весь мир отмечает Международный день детской книги (International Children's Book Day). Его празднование установлено в 1967 году по инициативе и решению Международного совета по детской книге.

Приметы и праздники 2 апреля: что нельзя делать в этот день

pexels.com

Приметы 2 апреля

  • Дождь 2 апреля – будет хороший урожай грибов.

  • Если выпить из колодца воды – можно от болезни излечиться.

  • Прилетели скворцы – пришла настоящая весна.

  • Много талой воды в апреле – много травы будет в мае.

  • Днем 2 апреля жарко, а ночью приходят холода – погода в ближайшее время будет теплой и ясной.

Приметы и праздники 2 апреля: что нельзя делать в этот день

pexels.com

Что нельзя делать 2 апреля

  • В этот день не стоит также посещать стоматолога и делать операции.

  • Нельзя посещать питейные заведения, а также дискотеки.

  • Запрещено устраивать шумные вечеринки и употреблять спиртное.

  • Запрещается стелить чистое постельное белье, иначе можно увидеть страшные сны.

Приметы и праздники 2 апреля: что нельзя делать в этот день

pexels.com

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Автор
Мария Дидык
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