Приметы и праздники 2 апреля: что нельзя делать в этот день

2 апреля в Украине и во всем мире отмечают Международный день детской книги.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям узнать, что значит этот день для истории, а также какой, по народным приметам, будет погода.

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Международный день детской книги

Ежегодно 2 апреля, в день рождения великого сказочника из Дании Ганса Христиана Андерсена (Hans Christian Andersen), весь мир отмечает Международный день детской книги (International Children's Book Day). Его празднование установлено в 1967 году по инициативе и решению Международного совета по детской книге.

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Приметы 2 апреля

Дождь 2 апреля – будет хороший урожай грибов.

Если выпить из колодца воды – можно от болезни излечиться.

Прилетели скворцы – пришла настоящая весна.

Много талой воды в апреле – много травы будет в мае.

Днем 2 апреля жарко, а ночью приходят холода – погода в ближайшее время будет теплой и ясной.

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Что нельзя делать 2 апреля

В этот день не стоит также посещать стоматолога и делать операции.

Нельзя посещать питейные заведения, а также дискотеки.

Запрещено устраивать шумные вечеринки и употреблять спиртное.

Запрещается стелить чистое постельное белье, иначе можно увидеть страшные сны.

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