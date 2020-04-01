Приметы и праздники 2 апреля: что нельзя делать в этот день

2 апреля в Украине и во всем мире отмечают Международный день детской книги.
OBOZREVATEL предлагает своим читателям узнать, что значит этот день для истории, а также какой, по народным приметам, будет погода.
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Международный день детской книги
Ежегодно 2 апреля, в день рождения великого сказочника из Дании Ганса Христиана Андерсена (Hans Christian Andersen), весь мир отмечает Международный день детской книги (International Children's Book Day). Его празднование установлено в 1967 году по инициативе и решению Международного совета по детской книге.
pexels.com
Приметы 2 апреля
Дождь 2 апреля – будет хороший урожай грибов.
Если выпить из колодца воды – можно от болезни излечиться.
Прилетели скворцы – пришла настоящая весна.
Много талой воды в апреле – много травы будет в мае.
Днем 2 апреля жарко, а ночью приходят холода – погода в ближайшее время будет теплой и ясной.
pexels.com
Что нельзя делать 2 апреля
В этот день не стоит также посещать стоматолога и делать операции.
Нельзя посещать питейные заведения, а также дискотеки.
Запрещено устраивать шумные вечеринки и употреблять спиртное.
Запрещается стелить чистое постельное белье, иначе можно увидеть страшные сны.
pexels.com
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