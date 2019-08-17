Приметы и праздники 18 августа: что нельзя делать

18 августа православные христиане почитают память мученика Евсигния, а в народе этот праздник получил название Евстигней Житник.

Приметы смогут рассказать, какой будет погода. А OBOZREVATEL предлагает читателю узнать, что значит этот день.

Праздники 18 августа

День памяти мученика Евстигнея

Мученик Евстигний Радиовера

Евстигней жил в III в Антиохии, служил в войске во время правления Диоклетиана, Максимиана, Константина Великого и Констанция Хлора. Был собеседником святого мученика Василиска, описал его страдания перед смертью.

В старости после шестидесяти лет службы в войске Евстигней вернулся в Антиохию, где провел остаток жизни в молитве. При правлении Юлиана Отступника – гонителя христиан, Евстигний принял мученическую смерть.

Евстигней Житник

pixabay

Этот день в народе также имеет название бессонник, луков день. Наши предки заканчивали сбор урожая, а сев озимых продолжали. Принято было сеять ячмень в полнолуние, пока цветет калина, устраивать сбор "житной матки" и убирали лук.

Большой удачей считалось найти в этот день стебель с 12 колосьями, который прозвали "житной маткой". Это сулило удачу и богатый урожай. Вечер проводили за семейным столом, ели свежий лук, заедали его хлебом и запивали квасом.

Что нельзя делать

Нельзя болтать попусту и ссориться, вести важные переговоры, обманывать.

Приметы 18 августа

pixabay

Какая погода на Житника – таким декабрь будет.

Эхо слышно на закате – к жаре.

Чайки купаются в воде – к ненастью.

Пиявки появились на дне реки – к жаре, а на поверхности – к дождю.

Прохладная погода и лягушки квакают – к потеплению.

Кто родился 18 августа

Эдвард Нортон (50 лет)

Эдвард Нортон businessinsider

Знаменитый американский актер, режиссер, сценарист. Является филантропом и трехкратным номинантом на премию "Оскар". Широкую популярность и признание получил благодаря главной роли в фильме "Бойцовский клуб". Также снимался в следующих картинах: "Фрида", "Царство небесное", "Иллюзионист", "Невероятный Халк", "Эволюция Борна" и другие.

Как сообщал OBOZREVATEL, 18 августа для многих знаков Зодиака будет удачным днем, а вот некоторым знакам стоит поостеречься.

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