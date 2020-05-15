Приметы и праздники 16 мая: что нельзя делать в этот день

16 мая 2020 года в Украине и во всем мире отмечают День памяти Мавры Рассадницы, Международный день света и День биографа.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям узнать, что значит этот день для истории, а также какой, по народным приметам, будет погода.

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День памяти Мавры Рассадницы

Молодые супруги Тимофей и Мавра жили в конце 3 века и за свою веру во Христа подверглись чудовищным истязаниям и были распяты. Молодожены прожили в браке всего 20 дней. В народном календаре Мавра приобрела несколько прозвищ. Наиболее известное из них — Рассадница. В этот день принято высаживать на грядки рассаду капусты и засевать огороды семенами овощей.

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Международный день света

Появлению праздника предшествовала реализованная по инициативе ЮНЕСКО в 2015 году идея проведения Международного года света и световых технологий. Он призван пропагандировать роль света и световых технологий в современной науке, стимулировать развитие образования, наук, основанных на световых технологиях, а также внедрять в жизнь граждан всего мира результаты такой научной деятельности.

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День биографа

16 мая, в день годовщины первой встречи Сэмюэла Джонсона со своим биографом Джеймсом Босуэллом отмечается день биографа.

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Приметы 16 мая

Если в этот день ясно – будет хороший урожай огурцов.

Гуси и утки крылья поднимают - разразится буря.

Чем раньше зацветет черемуха, тем более теплым или жарким будет лето, а осенью также будет тепло.

Если черемуха цветет пышно – лето будет без дождей.

Большая роса – будет хороший урожай огурцов.

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Что нельзя делать 16 мая

В этот день не рекомендуется мыть голову - будут неприятности.

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