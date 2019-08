Приметы и праздники 16 августа: что нельзя делать

16 августа во всем мире и в Украине отмечают праздники и несколько памятных дат. Среди них: День любви — Ту бе-Ав (Пятнадцатое Ава), День памяти Антония Римлянина.

Также в американском Мемфисе назначен день памяти легендарного музыканта Элвиса Пресли. Приметы смогут рассказать, какой будет погода. А OBOZREVATEL предлагает читателю узнать, что значит этот день для истории.

Праздники 16 августа

День любви – Ту бе-Ав (Пятнадцатое Ава)

Еврейский праздник, который можно приравнять ко Дню Святого Валентина. Пятнадцатое Ава означает день объединения народа, а также имеет еще несколько неформальных значений: путь к объединению колен (межобщинные браки) в единый народ; день исправления политических ошибок; там, где не может объединить опасность, может объединить любовь. Как известно, в Израиле последние годы наблюдается очень сложная внутреннеполитическая ситуация с палестинцами, потому эта дата носит символический характер.

День памяти Антония Римлянина, Новгородского чудотворца

Антоний родился в 1067 году в Риме, с детства был воспитан в преданности Святой Церкви. Он происходил из знатного рода. В 17 лет принял монашество и раздал часть богатства нищим, а другую вложив в бочку и бросил в море. Из-за гонений на православных христиан начал скитаться, пока не нашел на берегу большой камень, на котором прожил целый год в посте и молитве. В 1105 буря подхватила этот камень и понесла далеко в морскую пучину.

Переплыв море в канун праздника Рождества Пресвятой Богородицы, Антоний остановился на берегу реки Волхова, недалеко от Новгорода. Жителей удивил молчаливый чужестранец, который так и остался на своем камне и отвечал на вопросы поклонами. Через три дня молитв Антоний отправился в Новгород, где основал на остатки своих богатств из выловленной рыбаками бочки монастырь в честь Рождества Пресвятой Богородицы.

День памяти Элвиса Пресли в Мемфисе

16 августа в Мемфисе ежегодно проходит День памяти "короля рок-н-ролла" Элвиса Пресли. Поклонники съезжаются в город на неделю, устраивают праздничные концерты. Мероприятия включают также трехдневный турнир по каратэ, потому что музыкант увлекался боевым искусством.

Приметы 16 августа

Южный ветер дует, пыльные вихри кружатся – будет снежная зима.

Какая погода 16 августа –такая будет в октябре.

Сильный и холодный ветер – к морозной зиме, теплый – к мягкой и снежной.

Домашняя птица линять начала – к холодам.

Облака в одну линию на горизонте вытянулись – к сильному ветру.

Что нельзя делать 16 августа

Церковных запретов в этот день нет. А в народе 16 августа считалось, что нельзя затевать масштабную уборку в доме. По поверьям: в доме чисто – в кошельке пусто.

Кто родился 16 августа

Легендарная американская певица и актриса, танцовщица, продюсер. Самая коммерчески успешная исполнительница по версии "Книги рекордов Гиннесса". Награды: "Грэмми", "Золотой глобус", "BRIT Awards" и другие. Хиты: Like a Virgin, Papa Don't Preach, Material Girl, Erotica, Girl gone wild, Hung Up, Lucky Star и многие другие.

Юрий Издрик (57 лет)

Украинский прозаик, журналист, поэт, культуролог, автор концептуального журнального проекта "Четвер". Живет и занимается творчеством во Львове. Проза: Остров Крк, Воццек, Двойной Леон, AMTM. Выступает также как художник и композитор.

Известный канадский режиссер, сценарист, продюсер. Один из самых успешных режиссеров в истории кино: восемь его картин собрали в прокате более 5,5 млрд долларов. Известные фильмы: "Титаник", "Терминатор", "Рэмбо", "Чужие", "Солярис", "Аватар" и многие другие.

Ранее OBOZREVATEL сделал подборку праздников, памятных дат и дней рождения знаменитостей на август.

