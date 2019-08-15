Приметы и праздники 16 августа: что нельзя делать

16 августа во всем мире и в Украине отмечают праздники и несколько памятных дат. Среди них: День любви — Ту бе-Ав (Пятнадцатое Ава), День памяти Антония Римлянина.
Также в американском Мемфисе назначен день памяти легендарного музыканта Элвиса Пресли. Приметы смогут рассказать, какой будет погода. А OBOZREVATEL предлагает читателю узнать, что значит этот день для истории.
Праздники 16 августа
День любви – Ту бе-Ав (Пятнадцатое Ава)
Праздники - день любви
pixabay
Еврейский праздник, который можно приравнять ко Дню Святого Валентина. Пятнадцатое Ава означает день объединения народа, а также имеет еще несколько неформальных значений: путь к объединению колен (межобщинные браки) в единый народ; день исправления политических ошибок; там, где не может объединить опасность, может объединить любовь. Как известно, в Израиле последние годы наблюдается очень сложная внутреннеполитическая ситуация с палестинцами, потому эта дата носит символический характер.
День памяти Антония Римлянина, Новгородского чудотворца
Антоний Римлянин
Азбука веры
Антоний родился в 1067 году в Риме, с детства был воспитан в преданности Святой Церкви. Он происходил из знатного рода. В 17 лет принял монашество и раздал часть богатства нищим, а другую вложив в бочку и бросил в море. Из-за гонений на православных христиан начал скитаться, пока не нашел на берегу большой камень, на котором прожил целый год в посте и молитве. В 1105 буря подхватила этот камень и понесла далеко в морскую пучину.
Переплыв море в канун праздника Рождества Пресвятой Богородицы, Антоний остановился на берегу реки Волхова, недалеко от Новгорода. Жителей удивил молчаливый чужестранец, который так и остался на своем камне и отвечал на вопросы поклонами. Через три дня молитв Антоний отправился в Новгород, где основал на остатки своих богатств из выловленной рыбаками бочки монастырь в честь Рождества Пресвятой Богородицы.
День памяти Элвиса Пресли в Мемфисе
Элвис Пресли
instagram/elvis
16 августа в Мемфисе ежегодно проходит День памяти "короля рок-н-ролла" Элвиса Пресли. Поклонники съезжаются в город на неделю, устраивают праздничные концерты. Мероприятия включают также трехдневный турнир по каратэ, потому что музыкант увлекался боевым искусством.
Приметы 16 августа
Южный ветер дует, пыльные вихри кружатся – будет снежная зима.
Какая погода 16 августа –такая будет в октябре.
Сильный и холодный ветер – к морозной зиме, теплый – к мягкой и снежной.
Домашняя птица линять начала – к холодам.
Облака в одну линию на горизонте вытянулись – к сильному ветру.
Что нельзя делать 16 августа
Церковных запретов в этот день нет. А в народе 16 августа считалось, что нельзя затевать масштабную уборку в доме. По поверьям: в доме чисто – в кошельке пусто.
Кто родился 16 августа
Мадонна (61 год)
Мадонна
instagram /madonna/
Легендарная американская певица и актриса, танцовщица, продюсер. Самая коммерчески успешная исполнительница по версии "Книги рекордов Гиннесса". Награды: "Грэмми", "Золотой глобус", "BRIT Awards" и другие. Хиты: Like a Virgin, Papa Don't Preach, Material Girl, Erotica, Girl gone wild, Hung Up, Lucky Star и многие другие.
Юрий Издрик (57 лет)
Юрий Издрик
instagram /izdryk_y
Украинский прозаик, журналист, поэт, культуролог, автор концептуального журнального проекта "Четвер". Живет и занимается творчеством во Львове. Проза: Остров Крк, Воццек, Двойной Леон, AMTM. Выступает также как художник и композитор.
Джеймс Кэмерон (65 лет)
Джеймс Кэмерон
vegnews
Известный канадский режиссер, сценарист, продюсер. Один из самых успешных режиссеров в истории кино: восемь его картин собрали в прокате более 5,5 млрд долларов. Известные фильмы: "Титаник", "Терминатор", "Рэмбо", "Чужие", "Солярис", "Аватар" и многие другие.
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