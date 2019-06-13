Приметы и праздники 13 июня 2019: что нельзя делать

13 июня 2019 года в мире отмечают несколько праздников и памятных дат. Так, в этот день празднуют Международный день распространения информации об альбинизме, Семик (зеленые святки).

Также у западных христиан День святого Антония, а еще день швейной машинки. Приметы 6 мая могут подсказать, какой будет погода. OBOZREVATEL предлагает читателю узнать, что значит этот день для истории.

Международный день распространения информации об альбинизме

Модели: Сэр Майор и Настя Жидкова

Праздник был установлен резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 18 декабря 2014 года. Люди с альбинизмом сталкиваются с многочисленными формами дискриминации по всему миру. Этот феномен до сих пор неправильно понимают. Цель этого дня – принимать действенные меры для ликвидации любых видов дискриминации.

Семик (Зеленые святки) – главный рубеж между весной и летом. К этим дням был приурочен праздник Троицы. В обрядах приветствовали лето и начало летних полевых работ. Цикл святок состоял из нескольких обрядов: внесения в село березки, завивания венков, кумленья, похорон кукушки. Девушки пели песни и засевали поле.

Семик Без колдовства

В дом было принято приносить ветки березы и букеты первых цветов. Их сушили и хранили в укромном месте весь год. После начала жатвы растения клали в житницу или подмешивали к свежему сену. А из листьев вили венки, клали их в горшки, где высаживали капустную рассаду. Считалось, что троицкие растения обладают магической силой. Зеленые святки завершались обрядом похорон или проводов Костромы – связан с завершением зеленых святок.

День святого Антония празднует Католическая церковь. Его мощи покоятся в Падуе (Италия). Святой Антоний Падуанский – один из самых любимых святых Католической церкви. Он родился около 1195 года в Лиссабоне, получил имя Фердинанд, поступил в монастырь Ордена регулярных каноников святого Августина в Коимбре и был рукоположен во священники.

Святой Антоний Икона

После миссионерского путешествия в Северную Африку отправился в Италию. Знание библейских текстов и красноречие собирали на его проповеди много людей. Последние годы жизни Антоний провел в Падуе, где и скончался 13 июня 1231 года.

В народном календаре отмечается Еремей-запрягальник, Еремей-бобовник. Крестьяне заканчивали посевные работы, распрягали лошадей и сажали бобы. Православная церковь вспоминает апостола от семидесяти Ерма и мученика Ермию Команского.

Еремей-запрягальник Википедия

Приметы 13 июня

Ночь теплая – будет хороший урожай овощей.

Роса сильная – будет солнечный день.

Утром туман стоит – к грибному лету.

Кукушка громко кукует – вскоре установится хорошая погода, а семена нужно посеять до этого, иначе неурожай.

Дождь – значит, урожай будет плохой.

Роса быстро высыхает – к дождю.

Непогода – будет суровая зима.

Что нельзя делать

Особого списка запретов нет. Уборка, работа на огороде, стирка, любая домашняя работа приветствуются, как и в любой обычный день.

Кто родился

Крис Эванс – американский актер, который получил мировую известность благодаря роли Капитана Америки в киновселенной Marvel. Также исполнил роль Человека-факела в фильме "Фантастическая четверка", после чего долго не соглашался на участие в супергеройском кино.

Крис Эванс Instagram@teamcevans

Мэри-Кейт и Эшли Олсен– американские актрисы, предприниматели. Близняшки получили известность еще в детстве. Фильмы: "Двое: я и моя тень", "Двое в своем городе", "Папаша с афиши", "Паспорт в Париж", "Однажды в Риме", "Мгновения Нью-Йорка".

Мэри-Кейт и Эшли Олсен Instagram@marykateandashleyo

Малкольм МакДауэлл – британский актер театра и кино. На его счету огромная фильмография, а также проекты на телевидении. !Сайлент Хилл 2", "Дети против монстров", "Суд над дьяволом", "Хеллоуин 2", "Судный день", "Дориан Грей. Дьявольский портрет", "Заводоной апельсин" и другие.

Малкольм МакДауэлл Fox News

Тим Аллен – американский актер, комик. Известен по фильмам: "Контракт Санта-Клауса", "История игрушек" – 1, 2, 3, 4 (озвучка), "В поисках Галактики", "Лохматый папа".

Тим Аллен AutoGear

Дана Борисова – известная российская телеведущая. Награждена почетной грамотой руководства Министерства обороны Российской Федерации за пропаганду. Лечилась от наркозависимости и алкоголизма.

Дана Борисова Instagram@danaborisova_official

Как сообщал OBOZREVATEL, 13 июня 2019 года многие знаки Зодиака смогут получить важные новости, которые могут кардинально изменить их жизнь.

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