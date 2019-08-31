Приметы и праздники 1 сентября: что нельзя делать

1 сентября Украина и весь мир отмечают ряд праздников и памятных дат. Среди них: День предпринимателя Украины, День знаний и День нефтяника.

В народе – Фекла Свекольница. Приметы смогут рассказать, какой будет погода. А OBOZREVATEL предлагает читателю узнать, что значит этот день.

Праздники 1 сентября

День предпринимателя Украины

Предприниматель pixabay

Праздник установлен в Украине на первое воскресенье сентября Указом Президента № 1110/98 от 5 октября 1998 года. Цель события – отметить важную роль, которую играет этот сектор экономики в формировании нового экономического строя, развитии демократии и гражданского общества.

День знаний

1 сентября

Этот праздник появился еще в советское время. Официально как "День знаний" он был учрежден Указом Президиума Верховного Совета СССР № 373-11 от 15 июня 1984 года "Об объявлении 1 сентября всенародным праздником — Днем знаний". На сегодняшний день 1 сентября – начало учебного года. В средних специальных и высших учебных заведениях также проходят торжественные мероприятия.

День нефтяника

День Нефтяника pixabay

Этот профессиональный праздник отмечается ежегодно в первое воскресенье сентября. Он подходит представителям разнообразных газовых и нефтяных специальностей: геологов и буровиков, разработчиков и строителей, транспортников, технологов; всех тех, кто связан с нефтяной и газовой промышленностью. Свою историю праздник ведет еще с советских времен.

Фекла Свекольница

Мученица Фекла

В этот день отмечается память трех мучеников Газских — Тимофея, Агапия и Феклы, пострадавших за веру в 304-306 годах. Тимофей с юности изучал Священное Писание и обладал даром красноречия, благодаря чему стал проповедником. Во время гонений на христиан его привели на суд и обвинили в преступлениях против языческих божеств. Мученик не отрекся от своей веры, несмотря на пытки. Его приговорили к сожжению. Агапия и Феклу отдали на растерзание зверям.

Приметы 1 сентября

Южный ветер – к хорошему урожаю овса.

Месяц рогами вверх – к хорошей погоде.

Какая погода 1 сентября, такая и осень будет.

Утром туман – к снежной зиме.

Если с орешника листья опадают – время свеклу выкапывать.

Что нельзя делать 1 сентября

Категорических запретов в этот день нет. Принято собирать буряк (свеклу), делать из овоща различные блюда

Кто родился 1 сентября

Сергей Гармаш (61 год)

Сергей Гармаш uznayvse

Советский и российский актер театра и кино, народный артист. Роли в фильмах: "Ворошиловский стрелок", "Охота на пиранью", "Утомленные солнцем 2", "Притяжение" и многие другие.

Артак Гаспарян (41 год)

Артак Гаспарян pinterest

Сценарист, один из создателей Comedy Club, "Бульдог шоу", озвучивал фильм "Самый лучший фильм 2".

Ранее OBOZREVATEL, также рассказал, как можно поздравить с 1 сентября, а также какие существуют советы для родителей, чтобы отправить ребенка в школу.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram