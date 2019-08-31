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Приметы и праздники 1 сентября: что нельзя делать

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1 сентября Украина и весь мир отмечают ряд праздников и памятных дат. Среди них: День предпринимателя Украины, День знаний и День нефтяника.

В народе – Фекла Свекольница. Приметы смогут рассказать, какой будет погода. А OBOZREVATEL предлагает читателю узнать, что значит этот день.

Праздники 1 сентября

День предпринимателя Украины

Предприниматель

Предприниматель

pixabay

Праздник установлен в Украине на первое воскресенье сентября Указом Президента № 1110/98 от 5 октября 1998 года. Цель события – отметить важную роль, которую играет этот сектор экономики в формировании нового экономического строя, развитии демократии и гражданского общества.

День знаний

1 сентября

1 сентября

Этот праздник появился еще в советское время. Официально как "День знаний" он был учрежден Указом Президиума Верховного Совета СССР № 373-11 от 15 июня 1984 года "Об объявлении 1 сентября всенародным праздником — Днем знаний". На сегодняшний день 1 сентября – начало учебного года. В средних специальных и высших учебных заведениях также проходят торжественные мероприятия.

День нефтяника

День Нефтяника

День Нефтяника

pixabay

Этот профессиональный праздник отмечается ежегодно в первое воскресенье сентября. Он подходит представителям разнообразных газовых и нефтяных специальностей: геологов и буровиков, разработчиков и строителей, транспортников, технологов; всех тех, кто связан с нефтяной и газовой промышленностью. Свою историю праздник ведет еще с советских времен.

Фекла Свекольница

Мученица Фекла

Мученица Фекла

В этот день отмечается память трех мучеников Газских — Тимофея, Агапия и Феклы, пострадавших за веру в 304-306 годах. Тимофей с юности изучал Священное Писание и обладал даром красноречия, благодаря чему стал проповедником. Во время гонений на христиан его привели на суд и обвинили в преступлениях против языческих божеств. Мученик не отрекся от своей веры, несмотря на пытки. Его приговорили к сожжению. Агапия и Феклу отдали на растерзание зверям.

Приметы 1 сентября

  • Южный ветер – к хорошему урожаю овса.

  • Месяц рогами вверх – к хорошей погоде.

  • Какая погода 1 сентября, такая и осень будет.

  • Утром туман – к снежной зиме.

  • Если с орешника листья опадают – время свеклу выкапывать.

Что нельзя делать 1 сентября

Категорических запретов в этот день нет. Принято собирать буряк (свеклу), делать из овоща различные блюда

Кто родился 1 сентября

Сергей Гармаш (61 год)

Сергей Гармаш

Сергей Гармаш

uznayvse

Советский и российский актер театра и кино, народный артист. Роли в фильмах: "Ворошиловский стрелок", "Охота на пиранью", "Утомленные солнцем 2", "Притяжение" и многие другие.

Артак Гаспарян (41 год)

Артак Гаспарян

Артак Гаспарян

pinterest

Сценарист, один из создателей Comedy Club, "Бульдог шоу", озвучивал фильм "Самый лучший фильм 2".

Ранее OBOZREVATEL, также рассказал, как можно поздравить с 1 сентября, а также какие существуют советы для родителей, чтобы отправить ребенка в школу.

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