Приметы и праздники 1 ноября: что нельзя делать

1 ноября в Украине и во всем мире отмечают несколько международных праздников, а именно, День всех святых и Международный день вегана.

Также празднуют День Мертвых в Мексике, в народе – Артемьев день, а день ангела у Николая. Приметы расскажут, какой будет погода. А OBOZREVATEL предлагает читателям узнать, что это за дата.

Праздники 1 ноября

Международный день вегана

День вегана

Этот праздник впервые появился в 1994 году, когда Веганское общество отмечало свое 50-летие. Само по себе слово "веган" получилось из первых трех и последних двух букв английского "vegetarian" ("вегетарианец"). Речь идет об образе жизни, который характеризуется полным отказом от продуктов животного происхождения, в том числе от молока, яиц и подобных компонентов.

День всех святых у западных христиан

День всех святых Pinterest

Около двух тысяч лет назад кельтские племена в это время праздновали наступление Нового года, в канун которого отмечался праздник Самайн. Это время считалось волшебным и мистическим, когда стиралась грань между миром живых и мертвых. У католиков принято на День всех святых ходить в храм, после чего посещать кладбище.

День Мертвых в Мексике

День Мертвых pixabay

Один из самых ярких и самобытных праздников Мексики, который отмечается ежегодно. Культ смерти произошел от ацтеков и майя. ЮНЕСКО в 2003 году отметила уникальность этого события и присвоила ему особый статус. Этот праздник отмечается два дня – 1 и 2 ноября, пересекаясь с Днем всех святых и Днем поминовения усопших.

Артемьев день

Артемьев день azbyka.ru

В этот день почитается память святого Артемия Антиохийского, жившего в IV веке. Он был военачальником при императоре Константине Великом, после чего занимал должность наместника Египта. Когда к власти пришел император Юлиан Отсупник и начал гонения на христиан, Артемий выступил с критикой, за что был арестован и подвержен жестоким пыткам. На Руси было принято молить Артемия об избавлении от случайной смерти. Его считали защитником от разного рода болезней.

Приметы 1 ноября

Рассвет безоблачный – к сухой погоде.

Днем тепло – весна будет такая же.

День морозный – к холодной зиме.

Выпал снег, а день холодный – к поздней весне.

Грязно на улице –до настоящей зимы осталось 28 дней.

Птицы высоко летят – снега будет много.

Сова на крыше умостилась – к покойнику в доме.

Что нельзя делать 1 ноября

Нельзя в этот сушить вещи на ночь, убивать пауков, отказывать просящим, держать двери и окна открытыми и оборачиваться на шаги за спиной.

Кто родился 1 ноября

Айшвария Рай (46 лет)

Айшвария Рай instagram.com/aishwaryaraibachchan_arb

Популярная индийская фотомодель и актриса, победительница конкурса "Мисс мира" 1994 года, обладательница награды Падма Шри, офицер французского ордена искусств и литературы с 2012 года.

Дженни Маккарти (47 лет)

Дженни Маккарти instagram.com/jennymccarthy

Известная американская актриса, фотомодель и автор нескольких книг, фотомодель журнала Playboy.

Мария Порошина (46 лет)

Мария Порошина с дочерью instagram.com/poroshinamariyamikhaylovna

Известная российская актриса театра, кино и дубляжа. В основном снимается в сериалах. Сыграла главную роль в "Ночном дозоре".

Как сообщал OBOZREVATEL, праздник День всех святых отмечается уже много столетий. История, традиция и обряды можно узнать в нашем материале.

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