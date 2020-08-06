Праздники и приметы на 7 августа: что нельзя делать в этот день

7 августа православные христиане в Украине и мире отмечают Успение праведной Анны, матери Богородицы. В народе праздник называют Анной Летней. Также отмечается Международный день пива.

OBOZREVATEL также рассказывает читателю, что нельзя делать 7 августа и какие народные приметы актуальны в этот день.

Успение праведной Анны, матери Богородицы

7 августа (25 июля по старому стилю) православные верующие чтут память святой Анны, матери Богородицы.

Святая Анна Нappy-school.ru

В канонических Евангелиях имени матери Марии не упоминается. Анна появляется только в апокрифической традиции, в частности в Протоевангелии Иакова, а также в Евангелии псевдо-Матфея.

Согласно преданию, Анна родилась в I веке до нашей эры в семье священника. Она была супругой святого Иокима, и, хотя жили они в браке уже давно (около пятидесяти лет), детей у них не было. Пара усердно молила Бога о ниспослании им ребенка.

Однажды, когда первосвященник отказал Иоакиму в праве принести Богу жертву, тот удалился в пустыню. Там ему явился ангел с вестью, что вскоре его супруга родит ему дочь. Иоаким решил вернуться домой. Анна встретила мужа у Золотых ворот Иерусалима.

Весть ангела оказалась правдива, Анна родила дочь, которую на пятнадцатый день нарекли Марией.

Святая Анна является помощницей в семейной жизни и покровительницей всех женщин. Особенно она помогает тем, кому не удается завести детей, поэтому к святой часто обращаются с молитвами бесплодные женщины, прося ее о ребенке.

Анна Летняя: что это за праздник

В народном календаре дата получила название Анна Холодница или Анна Летняя. Наблюдая за погодой, крестьяне отмечали, что с этого периода дни становились короче и холоднее. По народным поверьям, первые заморозки – это проделки злого духа Хвороста, под властью которого находились морозы и ветра.

Праздники 7 августа: что отмечают Pixabay

Огородники на Анну шли копать раннюю картошку. Также отправлялись в лес за грибами, а вечером принято было готовить грибные и овощные блюда.

День Анны Летней считается благоприятным для заключения браков, так как пары, образовавшиеся 7 августа, проживут долгую и счастливую супружескую жизнь.

Международный день пива: история праздника

День пива отмечают каждый год в первую пятницу августа. В 2020 году праздник выпадает на 7 августа.

Международный день пива: история Pixabay

Пиво употребляли практически все культуры на протяжении всей истории человечества. Самое древнее свидетельство одержимости пивоварением относится к древнему Вавилону и Месопотамии. Археологи раскопали рецепты пива, которые были написаны на глиняных табличках в 4300 году до нашей эры, а также пивные керамические сосуды от 3400 года до нашей эры. Пиво варили из пшеницы, овса, ржи, проса, ячменя и полбы. В древнем Китае варилось пиво из проросшего риса, а также из риса и фруктов.

Приметы на 7 августа: что нельзя делать Pixabay

Приметы на 7 августа

Светлая и теплая погода – зима снежной не будет.

Утром холодно – зима студеной будет и наступит рано.

Какая погода будет до обеда – такая же и до конца декабря.

Аисты в стаи собираются – зима будет холодной и ранней.

Муравьи резко увеличивают муравейники – зима будет достаточно холодной.

Что нельзя делать 7 августа

Не рекомендуется выходить ночью на улицу. Считается, что в это время необычайно активна нечисть, которая может наслать на человека различный недуг. Особенно опасны вечерние прогулки для пожилых людей.

Нельзя обижать, а тем более употреблять в пищу, лошадей, иначе можно навлечь на себя серьезные неприятности.

Лучше не конфликтовать в этот день. Если позволить скандалу разрастись, помириться не удастся ещё долгое время.

Риск ссор может возрасти, если в этот день помыть полы. В этом были уверены наши предки.

Если поменять постельное белье 7 августа, то можно распрощаться со спокойным сном. По приметам, с этого момента вам начнут сниться кошмары.

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