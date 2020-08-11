Праздники и приметы на 12 августа: что нельзя делать в этот день (фото - agroday.com.ua).

12 августа 2020 года в мире празднуют Международный день молодежи. Также православная церковь чтит память святых апостолов Силы и Силуана.

OBOZREVATEL рассказывает читателю, что нельзя делать 12 августа и какие народные приметы актуальны в этот день.

Международный день молодежи

Международный день молодежи отмечается ежегодно 12 августа с целью напомнить о роли молодых людей в развитии и построении мира, и повседневных проблемах, которые стоят на их пути.

Международный день молодежи: когда отмечают (фото – mirkosmosa.ru)

Он установлен Генеральной Ассамблеей ООН 17 декабря 1999 года по предложению Всемирной конференции министров по делам молодежи, состоявшейся в Лиссабоне 8-12 августа 1998 года. Первый раз Международный день молодежи праздновался 12 августа 2000 года.

День Силы та Силуана

В православной церкви 12 августа почитают память святых Силы и Силуана. Эти апостолы были учениками святого Павла.

Апостолы Силуан (слева), Крискент и Сила (фото – wikipedia.org)

В народном календаре эта дата получила название день Силуана и Силы, Силин день, день Силы, Силуян. В сознании людей апостол Сила ассоциировался с богатырем. По поверьям, он мог передать свою мощь всему живому, и даже самый слабый в этот день мог ощутить в себе богатырскую силу. Приметы гласили, что именно тогда нужно много работать, чтобы в другие дни быть здоровым, могучим и активным.

Приметы на 12 августа

Приметы на 12 августа (фото – pixellife.ru)

Если погода ветряная и дождливая, то дожди будут идти еще долго.

Если прохладно, то осадков в ближайшее время не будет.

Если душно и насекомые кусаются, то скоро пойдет дождь.

Много рябины поспело – осень будет ранней и дождливой, а зима – холодной.

Иней на деревьях – к хорошему урожаю озимых.

Если на улице тепло и сухо, то грибов в этом году много будет.

Спелый овес во второй раз зазеленел – осень ненастной будет.

В воздухе летает паутина – солнечная погода еще долго продержится.

Что нельзя делать 12 августа

12 августа не стоит отправляться в магазины – можете накупить лишнего и нанести вред своему бюджету.

Постарайтесь избегать сплетен и пустых разговоров.

Нельзя отказывать 12 августа бездомным и беспомощным.

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