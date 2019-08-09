Праздник Пантелеймона-Паликопа – что просить в молитве 9 августа

В пятницу, 9 августа, православные христиане отмечают день святого великомученика и целителя Пантелеймона. В народе этот день имеет несколько названий – Паликопа, Палия.

К празднику христиане относятся с большим уважением и считают, что святой Пантелеймон помогает не только бороться с болезнями, но и защищает дом от огня.

OBOZREVATEL подготовил информацию о том, что стоит просить у святого в молитве и на какие приметы обращать особое внимание в этот день.

О чем просить в молитве к святому

На святых иконах святой Пантелеймон изображается юношей в красном наряде с сундучком в левой и ложечкой в правой руке, как безотказный врач. Верующие обращаются к нему в молитве, и просят исцеления как от телесных, так и от душевных болезней.

Приметы и традиции в день Пантелеймона-целителя (Паликопа)

В народной традиции святой Пантелеймон считается еще и защитником людей от огня. Во время пожара вокруг строения, которое горело, трижды обносили икону святого Пантелеймона, чтобы пожар прекратился. Чаще всего это делали тогда, когда огонь возникал от грома. В день памяти верующие молились святому Пантелеймону и перед его образом зажигали свечи, чтобы в поле копны сохранил от пожара. В этот день люди, которые лечили болезни зельем, собирали целебные травы.

Считается, что рожденные на праздник Пантелеймона обладают даром исцеления и могут управляться с целебными травами.

Целители уверены, что именно в этот день следует собирать травы, которые потом пригодятся для лечения больных.

Если больной отстоит в церкви молебен в честь святого Пантелеймона, а дома будет молиться на его икону, вскоре он поправится.

Если ребенок съест в этот день хоть один лист капусты – обучение в новом году будет даваться легко.

Цветок подсолнуха поставлен в вазу этого дня принесет счастье.

Отправиться в этот день в путешествие – хорошая примета

Если в этот день муравьи закладывают входы в муравейники – следует ожидать дождя.

Сильно стрекочут и прыгают кузнечики – погода будет ясной и сухой.

Как сообщал OBOZREVATEL, 9 августа во всем мире и в Украине отмечают ряд праздников и памятных дат. Среди них Международный день коренных народов мира и Всемирный день книголюбов.

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