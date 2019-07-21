Праздник Казанской иконы Божией Матери: приметы и запреты дня

В воскресенье, 21 июля, православная церковь отмечает праздник Казанской иконы Божьей Матери.

OBOZREVATEL подготовил информацию о событии и о том, что запрещено делать в этот день.

История праздника Казанской иконы Божией Матери

Легенда гласит, что девятилетней девочке Матроне снился один и тот же сон, в котором ей являлась святая Богородица и указывала место, где зарыта в землю икона. Матрона пересказала свой сон родителям, и когда увидела его уже в третий раз, то вместе с ними отправилась на поиски святыни. Именно на месте, которое девочка видела в сновидении, откопали Казанскую икону Божьей Матери. Впоследствии там возвели храм.

Что надо делать в праздник

В этот день принято идти в церковь и молиться за здоровье своих родных и близких, а также за мир и спокойствие.

А еще он благоприятен для бракосочетания и венчания. Пары, которые хотели всю свою жизнь прожить в счастье и без проблем, пытались обвенчаться именно в этот праздник.

Запреты дня

Считается, что сегодня нельзя работать, ни в доме, ни на земле. Люди верят, что любая тяжелая работа, которая делается этот день, не принесет никаких результатов.

Приметы на праздник Казанской иконы Божией Матери

В народе считают, что с этого праздника начинаются самые жаркие летние дни.

Туманное утро 21 июля – предвещает теплую погоду. Если днем будет идти дождь – следует ожидать раннего снега. Солнечный и теплый день предвещает несуровую зиму.

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