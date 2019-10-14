Покров Пресвятой Богородицы: что категорически запрещено делать

Православные во всем мире отмечают 14 октября большой праздник – Покров Пресвятой Богородицы, с которым связано много суеверий и примет.

В этот день принято ходить в церковь, молиться Пресвятой Деве, помогать бедным и даже гадать. Но кроме всех этих традиций также существуют и запреты, которые стоит придерживаться. OBOZREVATEL предлагает узнать, что нельзя делать на Покров.

Что категорически запрещено делать на Покров Пресвятой Богородицы

В этот день, как и в любой большой церковный праздник, нужно отказаться от забот по хозяйству. То есть: убирать, стирать, гладить, копать, строить, шить, вязать, мыть и совершать прочие грязные дела, которые требуют большой затраты сил. Тем более, что второе название этого праздника – девичий день. Поэтому, женщинам и девочкам стоит посвятить время себе, молитве и отдыху.

Покров Пресвятой Богородицы - что нельзя делать "Православие"

Еще одним традиционным запретом является сквернословие. Нельзя ругаться с родственниками, знакомыми, друзьями и даже с грубой продавщицей, которая на вас попыталась подзаработать, потому что это грех. Рекомендуется держать себя в приподнятом или умиротворенном настроении и отпускать все обиды.

Лениться и употреблять спиртные напитки также не рекомендуется, как и готовить какое-нибудь большое блюдо. Последнее лучше сделать либо заранее, либо отложить на завтра. Кроме того, запрещено давать деньги в долг или же брать их. Отказывать сватам также не положено.

Покров Пресвятой Богородицы – суеверия

Запреты и суеверия по большей части связаны между собой. Например, в народе верили, если отказать сватам на Покров – девушка еще три года не будет никем засватана.

Покров - церковь slavgorodvesti

Также считалось, что залежавшаяся в постели девица может прозевать свое счастье – женихов не останется, потому и принято вставать рано и идти в церковь.

Ходить с непокрытой головой в этот день – тоже считалось своеобразным суеверием, хотя, скорее, с эстетической точки зрения – чтобы жениху показаться не растрепанной, а ухоженной.

И еще одно суеверие, связанное с церковным запретом: поссорились, нагрубили, разозлились – отпугнули таким образом удачу. Это относится как к девицам, которые хотят замуж, так и к мужчинам.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, какой будет погода в понедельник, 14 октября, на Покров Пресвятой Богородицы. Также мы выяснили, какие существуют приметы и традиции.

Более того, можно использовать интересные ритуалы в этот праздник для привлечения любви. Еще в Украине 14 октября отмечается День защитника – сравнительно "молодой" праздник. Как он появился, а также о традициях, можно посмотреть по ссылке.

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