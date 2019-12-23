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23 декабря • обновлено в 11:32
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Новый год 2020: приметы для привлечения богатства и удачи

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Новый год – особенное время, когда в жизнь могут воплотиться даже самые смелые мечты. Поэтому издавна, готовясь к празднику, люди придерживались определенных примет.

Особенно многих интересовали приметы, которые помогают привлечь удачу и богатство в жизнь. Как спрогнозировать, каким будет будущий год, – далее в материале OBOZREVATEL.

Новый год 2020: приметы для привлечения богатства и удачи

vsyamagik.ru

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Приметы перед Новым годом

Многие слышали о примете "Как Новый год встретишь – так его и проведешь", поэтому до наступления Нового года необходимо:

  • оставить все долги в старом году – тогда можно рассчитывать на достаток в новом;

  • также для привлечения богатства не стоит давать в долг перед Новым годом даже близким людям;

  • нельзя встречать Новый год с пустым кошельком – купюры должны присутствовать, чтобы убедить Крысу в том, что вы человек серьезный и ваш достаток нужно умножать;

  • повесьте на елку несколько купюр – это привлечет деньги в 2020 году;

  • отпустить все обиды, примириться с друзьями, родными или коллегами, если в течение года возникали какие-либо непонимания, чтобы все осталось в старом году, новый прошел спокой;

Новый год 2020: приметы для привлечения богатства и удачи

АиФ

  • устроить генеральную уборку, чтобы в новом году в семье не было ссор и недопониманий, а царил мир;

  • выбросить хлам, старые или ненужные вещи. Особенно стоит избавиться от надщербленной посуды и поломанной мебели. Это поможет освободить место не только для новых, красивых вещей, но и для волшебных событий, которые войдут в вашу жизнь;

  • проявить щедрость и раздать милостыню, чтобы удача и достаток не оставляли ваш дом;

  • приобрести новую вещь перед Новым годом – к богатству и процветанию.

Новый год 2020: приметы для привлечения богатства и удачи

КП

Приметы в новогоднюю ночь

  • вылитая последняя капля в ваш бокал шампанского – к богатству и процветанию;

  • разбитая в новогоднюю ночь Крысы хрустальная ваза или бокал – к счастью;

  • если встречаете Новый год в приятной компании – общение с людьми весь следующий год также будет теплым и приятным.

  • 31 декабря нужно положить монетку на порог дома. Считается, что если монета исчезнет, то ее забрала Крыса, за что отблагодарит человека достатком в 2020 году;

  • в новогоднюю ночь нужно поставить на стол фигурку Белой Крысы – к добру, достатку и спокойствию.

Новый год 2020: приметы для привлечения богатства и удачи

Today.ua

Ранее OBOZREVATEL сообщал, какие заговоры можно выполнять в новогоднюю ночь, чтобы привлечь в свою жизнь любовь, удачу и деньги.

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Автор
Анна Михно
Темы
Новый год Праздники
Место
Украина
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