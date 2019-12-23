Новый год 2020: приметы для привлечения богатства и удачи

Новый год – особенное время, когда в жизнь могут воплотиться даже самые смелые мечты. Поэтому издавна, готовясь к празднику, люди придерживались определенных примет.
Особенно многих интересовали приметы, которые помогают привлечь удачу и богатство в жизнь. Как спрогнозировать, каким будет будущий год, – далее в материале OBOZREVATEL.
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Приметы перед Новым годом
Многие слышали о примете "Как Новый год встретишь – так его и проведешь", поэтому до наступления Нового года необходимо:
оставить все долги в старом году – тогда можно рассчитывать на достаток в новом;
также для привлечения богатства не стоит давать в долг перед Новым годом даже близким людям;
нельзя встречать Новый год с пустым кошельком – купюры должны присутствовать, чтобы убедить Крысу в том, что вы человек серьезный и ваш достаток нужно умножать;
повесьте на елку несколько купюр – это привлечет деньги в 2020 году;
отпустить все обиды, примириться с друзьями, родными или коллегами, если в течение года возникали какие-либо непонимания, чтобы все осталось в старом году, новый прошел спокой;
АиФ
устроить генеральную уборку, чтобы в новом году в семье не было ссор и недопониманий, а царил мир;
выбросить хлам, старые или ненужные вещи. Особенно стоит избавиться от надщербленной посуды и поломанной мебели. Это поможет освободить место не только для новых, красивых вещей, но и для волшебных событий, которые войдут в вашу жизнь;
проявить щедрость и раздать милостыню, чтобы удача и достаток не оставляли ваш дом;
приобрести новую вещь перед Новым годом – к богатству и процветанию.
КП
Приметы в новогоднюю ночь
вылитая последняя капля в ваш бокал шампанского – к богатству и процветанию;
разбитая в новогоднюю ночь Крысы хрустальная ваза или бокал – к счастью;
если встречаете Новый год в приятной компании – общение с людьми весь следующий год также будет теплым и приятным.
31 декабря нужно положить монетку на порог дома. Считается, что если монета исчезнет, то ее забрала Крыса, за что отблагодарит человека достатком в 2020 году;
в новогоднюю ночь нужно поставить на стол фигурку Белой Крысы – к добру, достатку и спокойствию.
Today.ua
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