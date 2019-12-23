Новый год 2020: приметы для привлечения богатства и удачи

Новый год – особенное время, когда в жизнь могут воплотиться даже самые смелые мечты. Поэтому издавна, готовясь к празднику, люди придерживались определенных примет.

Особенно многих интересовали приметы, которые помогают привлечь удачу и богатство в жизнь. Как спрогнозировать, каким будет будущий год, – далее в материале OBOZREVATEL.

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Приметы перед Новым годом

Многие слышали о примете "Как Новый год встретишь – так его и проведешь", поэтому до наступления Нового года необходимо:

оставить все долги в старом году – тогда можно рассчитывать на достаток в новом;

также для привлечения богатства не стоит давать в долг перед Новым годом даже близким людям;

нельзя встречать Новый год с пустым кошельком – купюры должны присутствовать, чтобы убедить Крысу в том, что вы человек серьезный и ваш достаток нужно умножать;

повесьте на елку несколько купюр – это привлечет деньги в 2020 году;

отпустить все обиды, примириться с друзьями, родными или коллегами, если в течение года возникали какие-либо непонимания, чтобы все осталось в старом году, новый прошел спокой;

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устроить генеральную уборку, чтобы в новом году в семье не было ссор и недопониманий, а царил мир;

выбросить хлам, старые или ненужные вещи. Особенно стоит избавиться от надщербленной посуды и поломанной мебели. Это поможет освободить место не только для новых, красивых вещей, но и для волшебных событий, которые войдут в вашу жизнь;

проявить щедрость и раздать милостыню, чтобы удача и достаток не оставляли ваш дом;

приобрести новую вещь перед Новым годом – к богатству и процветанию.

КП

Приметы в новогоднюю ночь

вылитая последняя капля в ваш бокал шампанского – к богатству и процветанию;

разбитая в новогоднюю ночь Крысы хрустальная ваза или бокал – к счастью;

если встречаете Новый год в приятной компании – общение с людьми весь следующий год также будет теплым и приятным.

31 декабря нужно положить монетку на порог дома. Считается, что если монета исчезнет, то ее забрала Крыса, за что отблагодарит человека достатком в 2020 году;

в новогоднюю ночь нужно поставить на стол фигурку Белой Крысы – к добру, достатку и спокойствию.

Today.ua

Ранее OBOZREVATEL сообщал, какие заговоры можно выполнять в новогоднюю ночь, чтобы привлечь в свою жизнь любовь, удачу и деньги.

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