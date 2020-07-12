Молитвы святым апостолам Петру и Павлу: благодарственная, о любви и от порчи

В воскресенье, 12 июля, отмечается Петров день. В этот праздник православные почитают память святых апостолов Петра и Павла – ближайших учеников Сына Божьего Иисуса Христа.

К этой важной дате OBOZREVATEL подготовил три христианские молитвы, с которыми верующие обращаются к святым.

Благодарственная молитва Петру и Павлу

Святый верховный Апостоле Петре, каменю веры, на Христе, краеугольном камени, в Церковь исповеданием назданный! Моли, да и аз, умными помышлении и плотскими похотении всегда колеблемый, на тоемжде Христе, Камени живом, избранном, честном, верою наздан всегда совершаюся любовию в храм духовен, в священство свято, вознесити жертвы духовныя Богови Иисусу Христу. Святый верховный Апостоле Павле, сосуде избранный Христов, благодати и славы Божия преисполненне! Моли имущаго власть над тварию Творца, да мя, ныне сосуд погубленный, сотворит Себе сосуд в честь, освящен и благопотребен, на всякое благое уготован. Аминь.

В День Петра и Павла читают молитвы святым апостолам Иллюстративное фото / Pixabay

Молитва Петру и Павлу о любви и защите

О святии апостоли Петре и Павле, не отлучайтеся духом от нас, грешных раб Божиих (имена), да не разлучимся вконец от любве Божия, но крепким заступлением вашим нас защитите, да помилует Господь всех нас молитв ваших ради, да истребит же рукописание безмерных грехов наших, и да сподобит со всеми святыми блаженнаго Царствия и брака Агнца Своего, Емуже честь и слава, и благодарение и поклонение во веки веков.

Молитва Петру и Павлу от порчи

О верховнии Апостоле: Петре, веры Христовой твердый изобразителю, и Павле, сладковещательная ластовица учения Господня! Зрим вас, аки многотекущую реку сказаний Христовых словес, истекающую от истинных недр Божиих и всю глубину кладезя истин богооткровенных пред нами, жаждущими их, открывающую. Зрим вас, аки светила, с небесе токи теплоты любве божественныя нам уясняющия: ублажаем вас, приемших труды и поты, во еже всеяти учений божественных семена: целуем стопы ваша, обтекавшия вся концы земли, и в трепете греховнем зрим главы ваша, смиренно преклоненныя к пречистым стопам Господним: единаго крестным путем (повешением) и другаго мечным усечением. Умильно просим вас, святии Апостоли, сотворите и нас в буести греховней преклоненными пред Учителем нашим Господом, сотворите гордости нашей главы усекновение учением богооткровенным: глад душевный наш да утолит Господь брашном, указуемым с самаго неба, якоже Петру: – ты же, Павле, богонасыщенный Христовых словес, потщися и нас до третьяго небесе возвести твоими непрестанными о нас ко Господу молитвами, да и мы тамо прославим с лики ангельскими и апостольскими дивнаго во святых своих Отца всяческих и Его же послал в мир спасаяй и наставляяй к жизни вечной, Господа Иисуса Христа, и единосущнаго Им Святаго Духа. Аминь.

Ранее OBOZREVATEL публиковал текст праздничной молитвы в День Петра и Павла.