Международный день семьи: открытки, гифки, трогательные поздравления в прозе и стихах

В пятницу, 15 мая, в Украине и в мире празднуют Международный день семей. Он отмечается ежегодно начиная с 1994 года.

Дата посвящена семье как основной ячейке общества, которая является важным фактором устойчивого развития на всех его уровнях. К празднику OBOZREVATEL предлагает лучшие открытки, видео, стихи и прозу с поздравлениями.

Международный день семьи отмечается 15 мая Pixabay

Поздравления с Днем семьи в стихах и прозе

В прекрасный праздник – день семьи

Желаю верности, любви,

Достатка, верности, богатства.

И счастья дни пусть вечно длятся!

***

Открытки в День семьи otkritkiok.ru

Сім’я – це радість! Сім’я – це щастя!

Завжди є підтримка, в будь-яку негоду.

Не нудно з родиною кожен день, кожну мить.

Тут всі відверті і немає інтриг.

Я вас благаю, сім’ю ви зберігаєте,

І дружбу, любов і тепло бережіть! З днем сім’ї!

***

С Днем семьи 2020

Пусть семья вам дарит радость

И домашнее тепло,

Пусть царят в ней пониманье,

Уважение, добро.

И любовь и верность будут

В жизни вашей навсегда

И пусть это не изменят

Ни разлуки, ни года.

***

Гифка ко Дню семьи otkritkiok.ru

Желаю, чтобы в вашей семье всегда царили любовь, верность, взаимопонимание и, конечно же, счастье! Пускай каждое мгновение, проведенное рядом с родными, приносит вам только радость, улыбки, гармонию в душе и хорошее настроение!

***

Вітаю з Днем сім'ї! Бажаю дбайливо зберігати все те, що ви зуміли створити і побудувати, бажаю в серцях один одного завжди знаходити втіху і натхнення, бажаю залишатися щасливими володарями прекрасного кохання, вірного щастя і теплих посмішок.

День семьи 2020: красивые картинки

Красивые открытки в День семьи

С Днем семьи: красивые поздравления otkritkiok.ru

День семьи 2020: картинки и смс otkritkiok.ru

Анимационные поздравления с Днем семьи otkritkiok.ru

Пожелания с Днем семьи otkritkiok.ru

Поздравления с Днем семьи

Картинки с Днем семьи otkritkiok.ru

День семьи: прикольные поздравления otkritkiok.ru

СМС ко Дню семьи otkritkiok.ru

С Днем семьи: видео

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 мая отмечается праздник Борис и Глеб Сеятели 2020: что нужно делать в "соловьиный день".

По материалам: pozdravok.ru, maximum.fm.

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