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7 февраля • обновлено в 08:01
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Международный день бармена: яркие поздравления с праздником

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Международный день бармена отмечается ежегодно 6 февраля. Именно в этот день католики почитают память святого Аманда – покровителя виноделов, пивоваров и барменов.

В Украине свой профессиональный праздник бармены отмечают начиная с 2008 года. OBOZREVATEL же подготовил лучшие поздравления с Днем бармена.

Международный день бармена

Международный день бармена

День бармена – поздравления в стихах

Поздравлю вас, бармены,

С днем международным,

Пусть за барной стойкой

Живется вам привольно.

Желаю, чтобы шейкер

В руках ваших мелькал,

Чаевые щедрые

Клиент, чтоб оставлял.

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***

Фильтры, шейкеры, стаканы —

Твои лучшие друзья,

Быть счастливым постоянно,

Пожелаю тебе я.

Чтобы лучшие коктейли

Создались в твоих руках,

Было в жизни лишь веселье,

И успех во всех делах!

***

С Международным днем бармена

Поздравить нужно непременно,

Ведь бармен он тоски спасает,

И настроенье поднимает

Шлю барменам я поздравок,

Спасибо за коктейли и за сок,

За то, что веселья прибавляете,

Коктейлями шикарными вы угощаете!

Международный день бармена

Международный день бармена

День бармена – поздравления в прозе

Как можно поздравить бармена? Бармена можно поздравить, предложив ему смешать коктейль... Пускай смешение коктейлей (и не только) станет самым приятным, самым легким и самым оплачиваемым делом, всегда доставляя вам положительные эмоции и много-много денег!

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***

У тебя сегодня профессиональный праздник — день бармена! Я горжусь тем, что мой друг обладает профессией, прославленной сотнями фильмов и песен! Что ты, как никто другой, умеешь и внимательно слушать, и весело пошутить, и одной фразой завоевать расположение незнакомого человека! Искренне поздравляю тебя!

***

Поздравляю с международным днем бармена! Пусть талант "алхимика" развивается и напитывается новыми превосходными сочетаниями и вкусами. Экспериментируйте, пробуйте новые последовательности и наполнители, чаще улыбайтесь и радуйтесь положительным эмоциям от своих шедевров. Успехов, больших достижений и любви!

День бармена – открытки

Международный день бармена

Международный день бармена

Международный день бармена

Международный день бармена

Международный день бармена

Международный день бармена

Международный день бармена

Международный день бармена

Международный день бармена

Международный день бармена

Международный день бармена

Международный день бармена

День бармена – видео-поздравления

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о рецептах полезных зимой согревающих коктейлей.

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Автор
Игорь Никитин
Тема
Праздники
Место
Украина
Тег
праздник
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Smallwille JorEl
Smallwille JorEl
В России эта профессия тоже ценится
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