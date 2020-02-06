Международный день бармена: яркие поздравления с праздником

Международный день бармена отмечается ежегодно 6 февраля. Именно в этот день католики почитают память святого Аманда – покровителя виноделов, пивоваров и барменов.
В Украине свой профессиональный праздник бармены отмечают начиная с 2008 года. OBOZREVATEL же подготовил лучшие поздравления с Днем бармена.
Международный день бармена
День бармена – поздравления в стихах
Поздравлю вас, бармены,
С днем международным,
Пусть за барной стойкой
Живется вам привольно.
Желаю, чтобы шейкер
В руках ваших мелькал,
Чаевые щедрые
Клиент, чтоб оставлял.
***
Фильтры, шейкеры, стаканы —
Твои лучшие друзья,
Быть счастливым постоянно,
Пожелаю тебе я.
Чтобы лучшие коктейли
Создались в твоих руках,
Было в жизни лишь веселье,
И успех во всех делах!
***
С Международным днем бармена
Поздравить нужно непременно,
Ведь бармен он тоски спасает,
И настроенье поднимает
Шлю барменам я поздравок,
Спасибо за коктейли и за сок,
За то, что веселья прибавляете,
Коктейлями шикарными вы угощаете!
Международный день бармена
День бармена – поздравления в прозе
Как можно поздравить бармена? Бармена можно поздравить, предложив ему смешать коктейль... Пускай смешение коктейлей (и не только) станет самым приятным, самым легким и самым оплачиваемым делом, всегда доставляя вам положительные эмоции и много-много денег!
***
У тебя сегодня профессиональный праздник — день бармена! Я горжусь тем, что мой друг обладает профессией, прославленной сотнями фильмов и песен! Что ты, как никто другой, умеешь и внимательно слушать, и весело пошутить, и одной фразой завоевать расположение незнакомого человека! Искренне поздравляю тебя!
***
Поздравляю с международным днем бармена! Пусть талант "алхимика" развивается и напитывается новыми превосходными сочетаниями и вкусами. Экспериментируйте, пробуйте новые последовательности и наполнители, чаще улыбайтесь и радуйтесь положительным эмоциям от своих шедевров. Успехов, больших достижений и любви!
День бармена – открытки
Международный день бармена
Международный день бармена
Международный день бармена
Международный день бармена
Международный день бармена
Международный день бармена
День бармена – видео-поздравления
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