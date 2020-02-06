Международный день бармена: яркие поздравления с праздником

Международный день бармена отмечается ежегодно 6 февраля. Именно в этот день католики почитают память святого Аманда – покровителя виноделов, пивоваров и барменов.

В Украине свой профессиональный праздник бармены отмечают начиная с 2008 года. OBOZREVATEL же подготовил лучшие поздравления с Днем бармена.

Международный день бармена

День бармена – поздравления в стихах

Поздравлю вас, бармены,

С днем международным,

Пусть за барной стойкой

Живется вам привольно.

Желаю, чтобы шейкер

В руках ваших мелькал,

Чаевые щедрые

Клиент, чтоб оставлял.

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Фильтры, шейкеры, стаканы —

Твои лучшие друзья,

Быть счастливым постоянно,

Пожелаю тебе я.

Чтобы лучшие коктейли

Создались в твоих руках,

Было в жизни лишь веселье,

И успех во всех делах!

***

С Международным днем бармена

Поздравить нужно непременно,

Ведь бармен он тоски спасает,

И настроенье поднимает

Шлю барменам я поздравок,

Спасибо за коктейли и за сок,

За то, что веселья прибавляете,

Коктейлями шикарными вы угощаете!

Международный день бармена

День бармена – поздравления в прозе

Как можно поздравить бармена? Бармена можно поздравить, предложив ему смешать коктейль... Пускай смешение коктейлей (и не только) станет самым приятным, самым легким и самым оплачиваемым делом, всегда доставляя вам положительные эмоции и много-много денег!

***

У тебя сегодня профессиональный праздник — день бармена! Я горжусь тем, что мой друг обладает профессией, прославленной сотнями фильмов и песен! Что ты, как никто другой, умеешь и внимательно слушать, и весело пошутить, и одной фразой завоевать расположение незнакомого человека! Искренне поздравляю тебя!

***

Поздравляю с международным днем бармена! Пусть талант "алхимика" развивается и напитывается новыми превосходными сочетаниями и вкусами. Экспериментируйте, пробуйте новые последовательности и наполнители, чаще улыбайтесь и радуйтесь положительным эмоциям от своих шедевров. Успехов, больших достижений и любви!

День бармена – открытки

Международный день бармена

Международный день бармена

Международный день бармена

Международный день бармена

Международный день бармена

Международный день бармена

День бармена – видео-поздравления

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