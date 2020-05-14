Когда Вознесение Господне 2020: названа дата

Большой христианский праздник Вознесение Господне в 2020 году отмечается 28 мая.
Так, Вознесение является переходящим праздником, его дата зависит от даты празднования Пасхи и выпадает на 40-й день после Светлого Христова Воскресения. Это всегда четверг.
Поскольку в православных Пасха в 2020 году праздновалась 19 апреля, следовательно, Вознесение приходится на 28 мая. Католическая церковь будет отмечать Вознесение в 2020 году 21 мая.
Вознесение в 2020 году отмечается 28 мая
В свою очередь Святая Троица, или Пятидесятница, празднуется у православных в воскресенье спустя 50 дней после Пасхи.
Как известно, в праздник Вознесения Господнего вспоминают восшествие Иисуса Христа на небо и завершение Его земного пути. Праздник был установлен в честь этого события, а также в память обещания о втором пришествии Спасителя.
Символ праздника – преодоление границ между небом и землей.
Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что категорически нельзя делать в Вознесение и как праздновать в 2020 году.
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