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14 мая • обновлено в 16:34
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Когда Вознесение Господне 2020: названа дата

5.1т
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Большой христианский праздник Вознесение Господне в 2020 году отмечается 28 мая.

Так, Вознесение является переходящим праздником, его дата зависит от даты празднования Пасхи и выпадает на 40-й день после Светлого Христова Воскресения. Это всегда четверг.

Поскольку в православных Пасха в 2020 году праздновалась 19 апреля, следовательно, Вознесение приходится на 28 мая. Католическая церковь будет отмечать Вознесение в 2020 году 21 мая.

Вознесение в 2020 году отмечается 28 мая

Вознесение в 2020 году отмечается 28 мая

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В свою очередь Святая Троица, или Пятидесятница, празднуется у православных в воскресенье спустя 50 дней после Пасхи.

Как известно, в праздник Вознесения Господнего вспоминают восшествие Иисуса Христа на небо и завершение Его земного пути. Праздник был установлен в честь этого события, а также в память обещания о втором пришествии Спасителя.

Символ праздника – преодоление границ между небом и землей.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что категорически нельзя делать в Вознесение и как праздновать в 2020 году.

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Автор
Алина Мельник
Тема
Праздники
Место
Украина
Теги
календарь традиции церковь религия
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