Католическое Рождество 25 декабря: гадания и обряды праздника

В ночь с 24 на 25 декабря католическая церковь отмечает Рождество Христово. Этот период считается волшебным и непредсказуемым, в который исполняются желания и свершаются необъяснимые чудеса.

Так, существует немало обрядов и гаданий, которые принято совершать в этот праздничный день. OBOZREVATEL предлагает читателю узнать некоторые из них.

Фото: actual.today

Католическое Рождество: обряд на здоровье

По старинному обряду накануне праздника надо купить новое полотенце изо льна. Иногда в ритуале используют заговоры, но можно и просто почитать молитвы над полотенцем ("Отче наш", Иисусову молитву, "Богородице, радуйся"), после чего — попросить у Господа здоровья и исцеления для членов своего рода. В дальнейшем, если кто-то из вашей семьи заболеет, обязательно оботрите его "рождественским" полотенцем и помолитесь — болезнь отступит гораздо быстрее.

Фото: naturalworld.guru

Обряд на богатство

Приготовьте на католическое Рождество карпа, запеките его в сметане и подайте с картофельным салатом. Перед тем, как приготовить рыбу, очистите ее от чешуи и несколько штук положите в кошелек. Данная примета гарантирует, что в будущем году у владельца чудо-чешуек будут водиться денежки.

Фото: mirkrasim.ru

Обряд на достижения целей

Данный ритуал очень эффективный, поэтому им можно воспользоваться, чтобы достичь стоящей жизненной цели. Приготовьте для обряда глубокую тарелку, начертите на дне зеленым фломастером звезду. В полночный час налейте в емкость святую воду и выставите на улицу или открытую лоджию. На восходе солнца занесите в дом, зажгите церковную свечу и медленно водите рукой над тарелкой по часовой стрелке, читая заговор:

Фото: freepik.com

"Спаситель сегодня родился, весь мир тотчас преобразился, Спасение вечное нашло, решение верное пришло. Иисус Христос, Божий сын, помоги, подсоби, своему чаду (назовите имя) дело трудное решить, важной цели достичь, все на пути преграды перейти, препятствия трудные пробить. Пускай проблема моя (коротко изложите ее суть) твоим Благословением решится. Аминь. Аминь. Аминь".

Текст повторяйте двенадцать раз, не прекращая очерчивать круги свечой.

Католическое Рождество: гадание на суженного

В предпраздничную ночь расположитесь у окна, разместите перед собой: деревянный гребень, живую розу или духи с цветочным ароматом, небольшой камушек розового кварца и зажженную розовую свечу. Смотря на пламя, расчешите локоны гребнем. Чувствуя спокойствие и умиротворение, задайте интересующие вопросы:

Фото: .tarotaro.ru

"Хочу ли повстречать любимого, судьбою предназначенного? Что поможет мне в этом?"

Подсознательные образы помогут найти ответ. Нумеруя каждую идею, запишите все, что придет в голову. На пятидесятой мысли Высшие силы пошлют верный ответ. Возьмите в ладонь камушек и обратитесь к ним:

"Помогите мне суженого встретить!"

Погасив свечу, идите спать, а листочек с записями укройте под подушкой. Ценная информация должна прийти во сне.

Гадание на удачу

Счистите чешую, тщательно промойте и выложите ее ровным слоем на белые листы бумаги. Конечно, кроме тех чешуек, которые отправятся в кошелек. Оставьте чешую на 2-3 дня в теплом месте или на подоконнике, чтобы на нее попадало солнце. После этого посмотрите, что с ней стало.

Фто: astromeridian

Если чешуйки посерели, скрутились и прилипли друг к другу — год будет неудачным, с трудностями и конфликтами. Если чешуйки почернели, то возможна какая-то болезнь (чем больше черных чешуек, тем серьезнее болезнь). А вот если чешуйки остались такими же, как были, или среди них совсем мало свернувшихся и изменивших цвет, то вас ждет очень счастливый год.

Гадание на детей

Еще одно гадание на чешуе — на количество будущих детей. Для этого почистите рыбу и возьмите в правую руку горсть чешуи, подержите ее в кулаке 3 минуты, после этого подставьте руку под воду. Струя воды не должна быть очень сильной. Держите руку под водой ровно столько времени, сколько вам потребуется для того, чтобы трижды задать вопрос:

"Сколько у меня будет деток?"

Фото: famt.ru

После этого посмотрите, сколько чешуек прилипло к вашей ладони и не было смыто водой. Это и будет ответом на ваш вопрос.

Ранее OBOZREVATEL рассказал о традициях, истории и о том, что нельзя делать в католическое Рождество.

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